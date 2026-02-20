◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

女子フリーが行われ、３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が、１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、そして団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。現役引退を表明して臨んだ最後の五輪で、女子のエースが日本フィギュア界に歴史を刻んだ。ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得、日本女子はフィギュアスケートで初のダブル表彰台となった。

注目競技の中継だったが、ロシアから中立選手（ＡＩＮ）として出場しているアデリア・ペトロシャンの演技中、ＥテレからＮＨＫ総合にチャンネルが切り替わる場面があり、ＳＮＳでは「この切り替えにブチ切れそう」「放送中にチャンネルコロコロ変えるな」などのコメントが寄せられた。

番組内では事前に放送が切り替わることを告知するなど、周知を努めていた。