24日から受付開始、年会費は4万5000円

ドジャースは18日、日本公式ファンクラブ「Dodgers Fan Club」の2026年度MVPコースの新規入会受付を、24日の日本時間正午から開始すると発表した。年会費は4万5000円。先着1200人限定となる。

目玉となるのは、MVPコース限定となる非売品のゴールドカラーの大谷翔平投手のボブルヘッドだ。全身が金色に輝く“お宝”グッズが、日本のファンの手元に届くことになる。

さらに、山本由伸投手、佐々木朗希投手、ムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手のいずれかの実使用ユニホームの一部を封入した記念チケットも提供される。また、2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）東京プールの日本戦チケット抽選参加権や、5月23日に都内で開催される限定イベントへの招待なども含まれる。

ビジネス戦略＆アナリティクス担当バイスプレジデントのマイケル・スペトナー氏は「MVPコースは、特に熱心なドジャースファンの皆さまを対象とした特別なカテゴリーです。そのため、ここでしか手に入らない限定グッズや、唯一無二の体験をご提供することが私たちにとって重要でした」とコメントしている。（Full-Count編集部）