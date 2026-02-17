¡Ô»²À¯ÅÞ¡Ö¿ÀÃ«²¦¹ñ¡×ÀøÆþ¥ë¥Ý¡ÕÁªµóÀïºÇ½ªÆü¡¢¹âÎð¤Î½÷À»Ù»ý¼Ô¤¬¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î30Âå½÷À¤ËÉ¬»à¤ËÅêÉ¼¸Æ¤Ó³Ý¤±¡Ä¡È¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸÷·Ê
¡¡ÌîÅÞ¤¬¸®ÊÂ¤ßµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¤¿ÁíÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ø¼¨Á°¤Î2µÄÀÊ¤«¤é15µÄÀÊ¤Ø¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö»²À¯ÅÞ¡×¤À¡£ºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Î"ÀûÉ÷"¤Û¤É¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãå¼Â¤Ë¡¢Âç¤¤¯µÄÀÊ¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½Î¨¤¤¤ë»²À¯ÅÞ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»Ù»ý´ðÈ×¤ò¸Ç¤á¡¢¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÀøÆþ¼èºà¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²£ÅÄÁýÀ¸»á¤¬5¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÆâÂ¦¤«¤é¸«¤¿¡Ö¿ÀÃ«²¦¹ñ¡×¤Î¼ÂÁü¤È¤Ï¡½¡½¡£ ¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Ú¥·¥ê¡¼¥º¡¦Âè1²ó¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¥éÇÛ¤ê¤ä³¹Àë¼Ö¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤³¤È¤â¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²£ÅÄÁýÀ¸»á¤¬5¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¿ÀÃ«²¦¹ñ¡×ÀøÆþ¥ë¥Ý
ÁªµóºÇ½ªÆü¤Ï¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë
¡¡»²À¯ÅÞ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ5¤«·î¡£±ó´¬¤¤Ë´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¿¿ÀÃ«½¡Ê¾¤È»ä¤Îµ÷Î¥¤¬°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½°µÄ±¡ÁªµóºÇ½ªÆü2·î7Æü¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç11Æü´Ö¤ÏÅ·¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ç¤ÎÁªµóÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤ÏÄ«¤«¤éÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀã¤¬»ä¤Ë¹¬±¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÃ«¤ÏÅöÆü¡¢ÀçÂæ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¢¤ë¼Ç¸ø±à¡ÊÅìµþ¡¦¹Á¶è¡Ë¤Ø¤È³¹Àë¤¹¤ëÅÓÃæ¡¢ÀéÍÕ±ØÁ°¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÁ°¤Ç±éÀâ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢ÀéÍÕ±Ø¤«¤é1¥¥í°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ëÀéÍÕ¸ø±à¤Ç³¹Àë¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ç±ØÁ°¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Zoom²ñµÄ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤ï¤á¤Æ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤³¹Àë¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢ÂåÉ½¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿È¤Î´í¸±¤â¸Ü¤ß¤º¡¢½¸µÒ¤Î¤Û¤¦¤ò¤È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È³¹Àë¤òÅý³ç¤¹¤ëÃ´Åö¼Ô¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÃ«¤¬¤³¤ÎÆü¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤ÏÀéÍÕ¸©Æâ¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë4¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¾åÅÄÆØ¹¡ÊÀéÍÕ1¶è¡Ë¤¬¡¢»ä¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¸õÊä¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å3»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ë±éÀâ¤À¤¬¡¢Áªµó¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î½¸¹ç»þ´Ö¤Ï1»þÈ¾¡£¡Ö»þ´Ö¸·¼é¡×¡£½¸¹ç»þ´Ö¤Î1»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤ËÀéÍÕ±Ø¤Ë¤Ä¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢º¢¹ç¤¤¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î»²À¯ÅÞ½¸ÃÄ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÀè¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢50¿Í¶á¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÁ°¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï1500¿Í¤ÎÄ°½°¤¬Íè¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Á¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤³¤Î¿Í¿ô¤Ç¤ÏËÉ¤®¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Ã¶ËÅª¤ÊËÉ¸æ¤ËÅ°¤·¡¢¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Î30Ê¬¤Î±éÀâ¤òÂÑ¤¨Ç¦¤ÖºîÀï¤Ç¤¹¡×
¡¡µÞî±ÁÈ¤Þ¤ì¤¿±éÂæ¤Î¶á¤¯¤ËÖð¤ò±¿¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¡¢¤ª¼ê¤¹¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡»¨ÍÑ¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¡¢ÀøÆþ¼èºà»þ¤Î»ä¤Î¿®¾ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´ÖÈ±¤òÆþ¤ì¤º¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡¢¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤ë¤È¡¢
¡Ö¿ÀÃ«ÂåÉ½¤¬±éÀâ¤¹¤ë»þ¡¢¸å¤í¤«¤é»±¤ÇÀã¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÌò¡£ÂçÈ´Å§¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡3ËÜ¤ÎÖð¤ÎËÀ¤ËÆ©ÌÀ¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë»±¤ò¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤Ç´¬¤ÉÕ¤±¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1ËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ±éÂæ¤Î±¦¸å¤í¤«¤é»±¤òº¹¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Äê¹ï¤Î3»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾åÅÄ¤ò´Þ¤à4¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬»ý¤Á»þ´Ö5Ê¬¤Ç±éÀâ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¿ÀÃ«¤¬»ä¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢3»þ10Ê¬²á¤®¡£¤¤¤Ä¤â¤Î±éÀâÁ°¤Ë¸«¤»¤ëÌµÉ½¾ð¤Ç¡¢Î¾¼ê¤òÁ°¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Îµ÷Î¥¤Ï¤Û¤ó¤Î2¥á¡¼¥È¥ë¡£¾ï¤Ë¿ÀÃ«¤Ë¿ï¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¥«¥Ã¥È¤Î¶þ¶¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤è¤ê¤â»ä¤ÎÊý¤¬¶á¤¤µ÷Î¥¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Î¤¹¤°ÎÙ¤ËÀøÆþµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¿ÀÃ«¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÆüÄø¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éºÇ½é¤Ë¿ÀÃ«¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1·îÃæ½Ü¤Ë·´»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÍÎÁ¤Î¹Ö±é²ñ¡£
¡¡¿ÀÃ«¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤Ï30¤«¤é40µÄÀÊ¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Î»²±¡Áª¤Ç742ËüÉ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï900ËüÉ¼¤°¤é¤¤¼è¤é¤Ê¤¤¤È30µÄÀÊ¤É¤Þ¤ê¡£30µÄÀÊ°Ê¾å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÈæÎãÉ¼¤Ç1000ËüÉ¼¤°¤é¤¤¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£Àï¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½½Ê¬¤½¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¶¯µ¤¤Î¿ÀÃ«¤¬¡¢ÁªµóºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¼åµ¤¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖÁ°²ó¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡Ê»²À¯ÅÞ¤¬¡ËÈôÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÍý¤¬Âå¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¤±¤É¡¢³¹Æ¬¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢³¹¤òÊâ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬Äã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤¤Ã¤È¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¿ÀÃ«¤Ï¸·¤·¤¤·ë²Ì¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿ÀÃ«¤Ï±éÀâ¤ÎºÇ¸å¤ò¤³¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÁªµó³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤È8»þ´Ö¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢·ÈÂÓ¤Î"¤¢¹Ô"¤«¤é½çÈÖ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤À¤¤¤¿¤¤4³ä¤Î¿Í¤Ï¤É¤³¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤Î¤«·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Áªµó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡1»þ´Ö°Ê¾å¡¢Àã¤Ë¹ß¤é¤ì¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤Î¿Ä¤Þ¤ÇÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢µÞ¤¤¤Ç¶á¤¯¤Î¥Ñ¥ó²°¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¡£»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢30Âå¤Î½÷À2¿Í¤È¡¢60Âå¤È70Âå¤Î½÷À¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹ø¤«¤±¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿Æ»Ò¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÜ¤ÎÃ¼¤ÇÆ°¤¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹âÎð¤Î½÷À2¿Í¤¬Î©¤Áµî¤ëºÝ¡¢»Ä¤ê¤Î2¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢
¡Ö»ä¤¿¤Á¡¢¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«¤µ¤ó¤Î±éÀâ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¡¢¤â¤·ÅêÉ¼¤¹¤ëÀè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»²À¯ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤È¸À¤Ã¤ÆÁªµó¥Ó¥é¤ò4ËçÅÏ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÀ®¤ê¹Ô¤¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤Á¤Ë¥Ó¥é¤ò¤â¤é¤Ã¤¿30Âå¤Î½÷À¤Ï¡¢¹âÎð¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬Î©¤Áµî¤ë¤Î¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¥Ó¥é¤ò3²óÆó¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë¤È´¬¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÎð¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÌÜÏÀ¸«¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤«¤·»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤¬ÃÎ¿Í¤ä¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤ËÍê¤ß¹þ¤ó¤ÇÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢"¥Õ¥ì¥ó¥ÉÉ¼"¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤éÆ±ÀÆ±»Î¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Áªµó¤ÎÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤Î¤ÏÁêÅö¤ÊÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î½÷À¤¿¤Á¤ËÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢ÃÎ¿Í¡¦Í§¿Í¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Í¦µ¤¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¿ÀÃ«¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡ÀéÍÕ±ØÁ°¤Ç±éÀâ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï300¿ÍÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¼Ç¸ø±à¤Ç¤ÏÌó3000¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Êµ´»¦Ââ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤ÇÅÅÏÃ¤«¤±¤Þ¤¯¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Æ¿ÀÃ«¤Ï±éÀâ¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢»ä¤¬ÌÜ·â¤·¤¿½÷À2¿ÍÁÈ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÆÀÉ¼¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤â²ÄÇ½¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢»²À¯ÅÞ¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤Ç420ËüÉ¼°Ê¾å¤ò½¸¤á¡¢15µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¹â»ÔÀûÉ÷¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬·ëÅÞ°ÊÍèºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëµÄÀÊ¤ò¤È¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¾ÅÞ¤¬¸®ÊÂ¤ß³ä¤ò¿©¤¦¤Ê¤«¡¢Æ²¡¹¤ÎÌö¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖÀøÆþ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¡Ö¼¡¤Î½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¡¢»²À¯ÅÞ¤ËÀøÆþ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¡¡½µ´©¥Ý¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¤Ë¤½¤¦À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯7·îËö¡£»²À¯ÅÞ¤ÏÄ¾Á°¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ç740ËüÉ¼Ä¶¤ò½¸¤á¡¢14µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡£½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¹ç¤ï¤»¤Æ18¿Í¤ÎÀ¯ÅÞ¤ËÌö¿Ê¤·Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇË¢Ë÷À¯ÅÞ°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áªµó¸å¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢»²À¯ÅÞ¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÀ¯ÅÞ¤Ê¤Î¤«¤È¡¢¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤À¡£ÊÔ½¸Éô¤Î´Ø¿´¤È¡¢»ä¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÂè2²ó¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
²£ÅÄÁýÀ¸¡Ê¤è¤³¤¿¡¦¤Þ¤¹¤ª¡Ë¡¿1965Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³ØÂ´¡£Í½È÷¹»¹Ö»Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÆ¥¢¥¤¥ª¥ïÂç³Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à³ØÉô¤Ç½¤»Î¹æ¼èÆÀ¡£¡ØÍ¢Á÷·ÐºÑ¡Ùµ¼Ô¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢1999Ç¯ÆÈÎ©¡£2020Ç¯¤Ë¡ØÀøÆþ¥ë¥ÝamazonÄë¹ñ¡Ù¤ÇÂè19²ó¿·Ä¬¥É¥¥å¥á¥ó¥È¾Þ¡£¡Ø¡Ö¥È¥é¥ó¥×¿®¼Ô¡×ÀøÆþ°ìÇ¯¡Ù¤ÇÂè9²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2026Ç¯2·î27Æü¡¦3·î6Æü¹æ
