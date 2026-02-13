【魔入りました！入間くん】放送直前イベント「WELCOME PARTY!!!!!!」配信決定！
アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズの第1話放送直前に、「アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ WELCOME PARTY!!!!」の配信が決定。本日2月13日よりチケット販売が開始される。
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は1900万部を突破（2025年12月現在）。どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のアニメ第4シリーズが2026年4月からNHK Eテレにて放送予定だ。
このたび、第4シリーズの幕開けを盛り上げる1日限りで開催される放送直前イベント「アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズWELCOME PARTY!!!!!!」の配信が決定した。
イベント出演者には、村瀬歩（鈴木入間役）、木村良平（アスモデウス・アリス役）、朝井彩加（ウァラク・クララ役）、小野大輔（ナベリウス・カルエゴ役）、斎賀みつき（オペラ役）、伊藤節生（プルソン・ソイ役）らキャスト陣に加え、原作者の西修も特別出演し、アニメ収録秘話や制作するスタッフの様々なエピソードを紹介するトークコーナーや、新情報解禁、オリジナル朗読劇などを予定している。
配信チケットは、2026年2月13日（金）18：00 より2026年4月5日（日）19：59までSPWN、チケットぴあにて販売となる。
さらに配信チケット購入特典として全券種共通特典に「キービジュアル入りデジタルチケット」、通しチケット特典に「公演直後キャストアフタートーク（収録映像）」が決定した。
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第 4 シリーズ製作委員会
