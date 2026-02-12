東貴博、防災士資格試験合格を報告「いい年こいても合格は嬉しい」
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が10日、オフィシャルブログを更新。防災士資格取得試験に合格したことを報告し、喜びあふれる心境をつづった。
この日、東は「合格通知は可愛い！」と題してブログを更新。「合格通知！」と切り出し「いい年こいても合格は嬉しい」「昨日帰ったら届いてた」と郵送で届いた合格通知を手にした瞬間を振り返った。
受験者名として東の本名や「試験結果 合格」と記された「防災士資格取得試験結果のご通知」の写真とともに「合格通知って可愛い」「うっほほ〜い！」と喜びを爆発させている。
防災士とは「自助」「共助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で減災及び地域防災力向上の為の活動が期待され、かつそのために十分な意識、知識及び技能を有するものとして特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けた者が登録される。
また同日、ラジオ収録と思われるスタジオでのオフショットも公開。この日のゲストは俳優の小池徹平で「40歳だって」「可愛い」「おほほ〜」と年齢を感じさせない姿を絶賛し、お笑いトリオ「森三中」の黒沢かずこ、小池とともにピースサインを見せるなど和やかな雰囲気が伝わる一枚に。
これらの投稿にファンからは「日常にも役立つし仕事にも役立つと良いですね」「合格おめでとうございます」などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
