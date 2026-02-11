職員の死「主な理由は上司のパワハラ」

2025年10月3日、職員は自ら命を絶った。遺書には「2025年10月1日 5:21」という日時が記され、死を選んだ「主な理由」として、こう綴られていた。

「上司が日頃から嫌味を言ってくる」「『残業三兄弟』というあだ名」「時間外申請が非常にしづらい環境」「急に仕事を指示してくるのに上司基準で少しでも遅いと『遅いので私が代わりにやりました』と責めてくる」

職員は前年度、充実した仕事ぶりを評価されていた。人事評価シートには、自身の業務について「上出来である」とのコメントを残し、「業務を遂行する際には、課内・上司に報告・相談した上で行った」と記していた。

しかし、2025年度の中間評価シートは一変する。4項目に自己評価「C」を付け、「報告漏れや報告遅れ」「無断欠勤」「業務上の情報共有の不足」といった理由を挙げた。前年度のコメントとの落差は、歴然だった。

転機は5月末から6月初頭だった。職員は、同僚の職員2人に対し、「最近死にたいと考えている。業務が回らない」と相談していた。この情報は部長にも共有され、カウンセリングを勧めることになったが、上司が実際に受診したか確認したのは8月21日。その間、職員のメンタルヘルスに実質的な関心が払われることはなかった。

8月25日、職員は災害時応援協定の調印式当日に無断欠勤した。家族が車内で汗だくになり、正常ではない様子の本人を発見した。翌日出勤し、課員に謝罪したものの、同僚は「明らかにおかしく、マウスをただ動かしているだけの状態だった」と証言している。

それでも、業務体制の抜本的な変更はなされなかった。担務の変更は決まったが、実施は10月1日からの予定だった。

パワハラで職場環境が悪化

第三者委員会は結論づける。「職員の死去は、上司によるハラスメントによって生じた職場環境の悪化、時間外勤務を認知していながら適切に申請をさせず勤怠管理が不適切であった点、担務の調整などを適時に実施せず職員の安全配慮にあたることを怠った点にその原因がある」

組織が変わらなければいけない

第三者委員会は、再発防止のため5つの提言を行った。人員配置の多面的検討、管理職への継続的研修、人事評価者研修の徹底、勤怠管理のチェック体制構築、そして内部通報制度の整備だ。

報告書は指摘する。「上司の問題性は令和6年度から当課内で認知されていた」。それでも組織的対応が遅れた責任は、部長を含む管理層にある、と。

1人の命が失われた後では、遅すぎる。しかし、この悲劇から学び、同じ過ちを繰り返さないために、私たちは何をすべきか。報告書が投げかける問いは、能美市だけのものではない。すべての職場に突きつけられている。

能美市・井出敏朗市長が謝罪

◇能美市・井出敏朗市長…「昨年10月上旬に総務部に所属する職員が自ら命を絶つ事案が発生しました。事実関係の解明に向け、第三者委員会で調査した結果、上司によるパワーハラスメントが原因とされ、事態を防げなかったことに、亡くなられた職員、ご遺族の皆様に心よりお詫び申し上げます。また、市民の皆様はじめ、多くの皆様の市政に対する信頼を大きく損ねたことにも深くお詫び申し上げます。本当に申し訳ございません。本事案を極めて重く受け止め、二度と繰り返さぬよう、相談体制の見直し、管理職研修の充実など、すでに着手している。引き続き、市民の皆様の信頼回復と、すべての職員が安心して働くことができる職場環境の実現に向け、私自らが先頭に立ち、取り組んでいきたいと思っており、ご理解、ご協力を賜りますようお願いをいたします。本当に申し訳ございませんでした」