「Access Hollywood」に出演…司会者が過去に覚えた日本語を披露

ドジャースの大谷翔平投手からの“お墨付き”に司会が大興奮だ。米テレビ番組「Access Hollywood」のYouTubeチャンネルで、インタビュアーのスコット・エバンスさんが日本語を披露した。

エバンス氏はインタビュー中、「ロゼッタストーンで日本語を学んでいた頃に覚えたものが1つあるんです」と切り出した。周囲のスタッフの視線に「なんでみんな僕のことをそんな風に見ているんですか？」とジョークを飛ばし、大谷を笑わせつつ、「ここで私の日本語を試してみたいと思います、準備はいいですか？」と問いかけた。

大谷が「はい、大丈夫です」と応じると、エバンス氏は「男の子は食べてます」と日本語を披露。大谷は耳を傾け、「男の子は……？ 食べてます？ eating？」と確認すると、エバンス氏は「はい」と頷いた。

意味が通じたことがわかると、大谷は「Oh yeah, Perfect!!」と英語で絶賛。これにはエバンス氏も大喜びで、「みんな聞きましたか!? Perfectだそうですよ!!」と周囲に向けて“ドヤ顔”でアピールした。さらに「これは、男の子が食べるということに関係してると思うんですが」と意味を確認し、大谷が「その通りです」と認めると、ガッツポーズを作って喜びを爆発させていた。（Full-Count編集部）