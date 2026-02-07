『ボーイフレンド シーズン2』の見どころや参加メンバーを紹介するとともにシーズン1を振り返り！Netflixで独占配信中の男性同士の恋リア
日本初となる男性同士の恋愛リアリティーショーとして話題を集めた、Netflix独占配信の『ボーイフレンド』。単なる恋愛リアリティーショーに留まらず、さまざまな想いを抱えた参加者たちが深い友情を築いていく過程が多くの反響を呼び、シーズン1では多大なる人気を集めた。
【写真】シーズン2の参加メンバーをチェック
2026年1月13日からは、待望のシーズン2が配信開始。SNSでも毎週トレンド入りを果たすほどの盛り上がりを見せている。今回は、シーズン2とシーズン1、それぞれの見どころや参加メンバーを紹介しよう。
■男性同士の恋リア『ボーイフレンド』
『ボーイフレンド』の参加者は、全員男性が恋愛対象の男性。共同生活を送りながらコーヒートラックを運営し、愛や友情を育んでいく。メンバーたちが本音で向き合い、恋愛や友情として少しずつ関係を深めていく様子に加え、家族へのカミングアウトなど、同性愛者だからこそ抱える悩みや葛藤が描かれ、ほかの恋愛リアリティーショーとは一味違った魅力を楽しむことができる。
■2026年1月13日から配信中のシーズン2
シーズン2となる今作の舞台は雪降る北海道。前作は夏のビーチハウスという夏らしさあふれる舞台だったが、今回は雪景色に暖炉といった冬の風景に加え、メンバーが肩を寄せ合う温泉など冬ならではのシチュエーションで、大人の冬の恋愛を楽しむことができる。
さらに、共同生活の期間も2カ月と2倍に。時間が長い分、第一印象だけでは見えなかった内面や、生活習慣の違いから生まれる葛藤など、一人ひとりの人間味をより深く知ることができるシーズンとなっている。
今回のメンバーにはすでに顔見知り同士もいるうえ、なかには、「過去にデートをしていたが、一方が突如音信不通となった」という因縁の2人も。どんな人間模様を描くのか、序盤から波乱の展開となっている。
スタジオMCを務めるのは、シーズン1から続投のMEGUMIさん、ホラン千秋さん、青山テルマさん、ドリアン・ロロブリジーダさん、徳井義実さんの5人。シーズン1以上に参加者たちの機微を繊細に察知しながら、鋭い視点でコメントし、作品をさらに盛り上げている。
■国際色豊かで年代も幅広い参加者たち
今回の10人の参加者は、タイやペルーなど多国籍なバックグラウンドを持ち、さらに年代も20〜40代と幅広いのが特徴。※年齢はいずれも配信当時
ボミさん(23歳)
東京都出身で大学生。初めての恋人を探している。
ヒロヤさん(29歳)
北海道出身でアートディレクター。人付き合いを避けてきた自分を変えたいと考えている。
フーウェイさん(26歳)
タイ出身で大学院生。複数の言語を操れる、文武両道の愛されキャラだ。
イザヤさん(32歳)
東京都出身でIT企業営業。将来を真剣に考えられるパートナーを探している。
ジョウブさん(26歳)
大阪府出身でメーカーマーケティング。恋にまっすぐで感情豊かなムードメーカー。
カズユキさん(40歳)
大阪府出身で通信系営業。15年付き合った恋人と別れたばかり。
リュウキさん(20歳)
大阪府出身で大学生。今回最年少でみんなの弟的存在。
ウィリアムさん(34歳)
ペルー出身でIT企業プロジェクトマネージャー。結婚を夢見ているが、過去の恋愛で傷つき、一歩を踏み出せないでいる。
このほか、シーズン1にも参加した韓国出身でデザイナーのテホンさんと、宮城県出身でIT企業プロジェクトマネージャーのトモアキさんが8話から参加する。
■2024年から配信されたシーズン1
シーズン1は2024年7月から配信された。舞台は夏のビーチハウス。恋人や友人探し、自分を変えることなど、それぞれの目的を胸に、恋愛対象が男性の男性参加者9人が集結。彼らは約1カ月間、共同生活を送りながらペパーミントのコーヒートラックを運営し、少しずつ関係を深めていく。繊細な恋愛模様とともに描かれる、同性愛者だからこその、友情と恋心の間で揺れ動くメンバーたちの姿が見どころだ。
恋と友情を見守るスタジオMCはMEGUMIさん、ホラン千秋さん、青山テルマさん、ドリアン・ロロブリジーダさん、徳井義実さん。5人が織りなす的確かつ軽快なスタジオトークも魅力の一つだ。
ブラジル出身でIT企業勤務のアランさん(29歳)。
大学生のダイさん(22歳)。
台湾出身でヘアメイクアーティストのゲンセイさん(34歳)。
飲食店勤務のイクオさん(22歳)。
和食料理人のカズトさん(27歳)。
モデルでカフェ店長のリョウタさん(28歳)。
アーティストのシュンさん(23歳)。
韓国出身でデザイナーのテホンさん(34歳)。
GOGOダンサーのユーサクさん(36歳)。
※年齢はいずれも配信当時
紆余曲折を経ながらも、感情を率直にぶつけ合い関係を深めていく2人や、複数のメンバーから想いを寄せられ無双状態の人物も。恋愛リアリティーショーらしい、思い通りにならない恋模様に注目したい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】シーズン2の参加メンバーをチェック
2026年1月13日からは、待望のシーズン2が配信開始。SNSでも毎週トレンド入りを果たすほどの盛り上がりを見せている。今回は、シーズン2とシーズン1、それぞれの見どころや参加メンバーを紹介しよう。
■男性同士の恋リア『ボーイフレンド』
『ボーイフレンド』の参加者は、全員男性が恋愛対象の男性。共同生活を送りながらコーヒートラックを運営し、愛や友情を育んでいく。メンバーたちが本音で向き合い、恋愛や友情として少しずつ関係を深めていく様子に加え、家族へのカミングアウトなど、同性愛者だからこそ抱える悩みや葛藤が描かれ、ほかの恋愛リアリティーショーとは一味違った魅力を楽しむことができる。
■2026年1月13日から配信中のシーズン2
シーズン2となる今作の舞台は雪降る北海道。前作は夏のビーチハウスという夏らしさあふれる舞台だったが、今回は雪景色に暖炉といった冬の風景に加え、メンバーが肩を寄せ合う温泉など冬ならではのシチュエーションで、大人の冬の恋愛を楽しむことができる。
さらに、共同生活の期間も2カ月と2倍に。時間が長い分、第一印象だけでは見えなかった内面や、生活習慣の違いから生まれる葛藤など、一人ひとりの人間味をより深く知ることができるシーズンとなっている。
今回のメンバーにはすでに顔見知り同士もいるうえ、なかには、「過去にデートをしていたが、一方が突如音信不通となった」という因縁の2人も。どんな人間模様を描くのか、序盤から波乱の展開となっている。
スタジオMCを務めるのは、シーズン1から続投のMEGUMIさん、ホラン千秋さん、青山テルマさん、ドリアン・ロロブリジーダさん、徳井義実さんの5人。シーズン1以上に参加者たちの機微を繊細に察知しながら、鋭い視点でコメントし、作品をさらに盛り上げている。
■国際色豊かで年代も幅広い参加者たち
今回の10人の参加者は、タイやペルーなど多国籍なバックグラウンドを持ち、さらに年代も20〜40代と幅広いのが特徴。※年齢はいずれも配信当時
ボミさん(23歳)
東京都出身で大学生。初めての恋人を探している。
ヒロヤさん(29歳)
北海道出身でアートディレクター。人付き合いを避けてきた自分を変えたいと考えている。
フーウェイさん(26歳)
タイ出身で大学院生。複数の言語を操れる、文武両道の愛されキャラだ。
イザヤさん(32歳)
東京都出身でIT企業営業。将来を真剣に考えられるパートナーを探している。
ジョウブさん(26歳)
大阪府出身でメーカーマーケティング。恋にまっすぐで感情豊かなムードメーカー。
カズユキさん(40歳)
大阪府出身で通信系営業。15年付き合った恋人と別れたばかり。
リュウキさん(20歳)
大阪府出身で大学生。今回最年少でみんなの弟的存在。
ウィリアムさん(34歳)
ペルー出身でIT企業プロジェクトマネージャー。結婚を夢見ているが、過去の恋愛で傷つき、一歩を踏み出せないでいる。
このほか、シーズン1にも参加した韓国出身でデザイナーのテホンさんと、宮城県出身でIT企業プロジェクトマネージャーのトモアキさんが8話から参加する。
■2024年から配信されたシーズン1
シーズン1は2024年7月から配信された。舞台は夏のビーチハウス。恋人や友人探し、自分を変えることなど、それぞれの目的を胸に、恋愛対象が男性の男性参加者9人が集結。彼らは約1カ月間、共同生活を送りながらペパーミントのコーヒートラックを運営し、少しずつ関係を深めていく。繊細な恋愛模様とともに描かれる、同性愛者だからこその、友情と恋心の間で揺れ動くメンバーたちの姿が見どころだ。
恋と友情を見守るスタジオMCはMEGUMIさん、ホラン千秋さん、青山テルマさん、ドリアン・ロロブリジーダさん、徳井義実さん。5人が織りなす的確かつ軽快なスタジオトークも魅力の一つだ。
ブラジル出身でIT企業勤務のアランさん(29歳)。
大学生のダイさん(22歳)。
台湾出身でヘアメイクアーティストのゲンセイさん(34歳)。
飲食店勤務のイクオさん(22歳)。
和食料理人のカズトさん(27歳)。
モデルでカフェ店長のリョウタさん(28歳)。
アーティストのシュンさん(23歳)。
韓国出身でデザイナーのテホンさん(34歳)。
GOGOダンサーのユーサクさん(36歳)。
※年齢はいずれも配信当時
紆余曲折を経ながらも、感情を率直にぶつけ合い関係を深めていく2人や、複数のメンバーから想いを寄せられ無双状態の人物も。恋愛リアリティーショーらしい、思い通りにならない恋模様に注目したい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。