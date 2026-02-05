井上清華アナ、「解放スイッチ」が入る瞬間

フジテレビの井上清華アナウンサー（30歳）が、2月5日放送の情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。仕事のない日に「解放スイッチ」が入る瞬間について語った。



番組で、エランドール賞授賞式に参加した佐藤二朗、SixTONES・松村北斗、芳根京子の3名にインタビューを行い、「自分へのご褒美は？」と質問。佐藤は「晩酌が楽しみなので、美味しいお酒」、松村は故郷の静岡にちなみ「とろろ」と回答。芳根は「お風呂上がりのビール。クランクアップの日のお風呂上がりのビールはいっちばん美味しい。髪乾かす前に1口飲んで、髪乾かします」と明かした。



3人の回答を聞いた井上アナは、「よく考えると、最近、お仕事のない日の夜の最初の一杯はビールなんです。カーッってすると、解放スイッチが入って。大人じゃないですか？」とコメント。自身の晩酌事情を明かし、スタジオを和ませた。