お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平（46）が4日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演。TBSの年末特番「SASUKE2025」でのケガについて語った。

話題は昨年末の「SASUKE」に。長田は「SASUKE」収録中に左足の甲を剥離骨折した。お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之は「全然分からなかったよ、ケガ。放送されてたし、普通に」と話した。

続けて、塙が「けっこういったよね？」と聞くと、長田は「全然いってないです」と笑いながら否定。「めっちゃ最初の方です。トライアングルみたいなのを踏み外して、ローラーのところで踏み外して、（ケガを）やったんですよ。踏み外した時にやったんですよ」と、足を踏み外してすぐに左足に違和感を覚えたことを明かした。

しかし、芸人としての根性で落水後のインタビューまでやり遂げたという。「なんかちょっとやったなって感じだったんですよ。そのまま水にドバって落ちて、自力で上がったりできたんですよ。ちょっとやってるけど、テレビなので、インタビューは絶対オンエアのせないといけないという使命感でやりました」と振り返った。

「ロケバス乗ったらめっちゃじんじんしてきて」と告白。相方の松尾駿は「急に“ヤベェ、痛い”って言って。なかなか言わないんですよ、痛いとか。これヤバいなって思って」と振り返った。

長田は「病院行って調べてもらったら“剥離骨折です”って。全治3カ月って言われた」と説明。さらに「そこからもう1回調べたら靭帯も伸びていて、それを手術したんですよ。2、3週間後くらいに。そこから2カ月くらい安静にって感じで」と明かした。

土屋伸之が「じゃあまだ本調子じゃないよね」と話すと、長田は「まだですね。絶賛」と完治していないことを明かした。