はま寿司（東京都港区）の100円寿司チェーン「はま寿司」が、「はま寿司の北海道・東北旨（うま）ねた祭り」を2月4日から期間限定で実施します。

【画像】ヤバ、おいしそう！ 110円から食べられる「北海道・東北旨ねた祭り」のお寿司＆サイドメニューを見る！（11枚）

同フェアでは、柔らかくコクのある身が特長の「三陸産 大切り銀鮭」と、ふんわりとした食感のホッケをサクサクの天ぷらで味わえる「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」を、いずれも110円（以下、税込み）で販売。

さらに、「青森県産 大粒蒸しほたて」「北海道産アカイカのうに和えつつみ」「いぶりがっこクリームチーズ軍艦」（いずれも176円）、「いわて牛五ツ星握り」（319円）、「直火焼き牛たん握り」（429円）もラインアップされています。

サイドメニューでは、「パリパリずんだ春巻（2本）」（242円）、「生チョコモンブラン」（297円）、「berry cuteないちごパルフェ」（473円）も登場。

658店舗（2月3日時点）で販売予定。商品はなくなり次第終了となります。

また、1万円分の「お食事優待券」が当たるプレゼントキャンペーンも同チェーン公式「X」アカウントで実施されます。

