「コーディファイ・ベースボール」がドジャース先発陣の球速ランキングを公開

米データ会社「コーディファイ・ベースボール」が2日（日本時間3日）、公式X（旧ツイッター）を更新。昨季、ドジャースで先発した投手の球速ランキング「トップ75」を公開した。上位を大谷翔平投手がほぼ独占する中、わずかに写っていた同僚右腕にもファンの熱い視線が注がれたようだ。

MLB公式サイトのデータサイト「ベースボール・サバント」によると、昨季の先発投手による最速（ドジャースのみ）は、大谷が6月28日（同29日）と9月16日（同17日）に計測した101.7マイル（約163.7キロ）。それをもとに公開された投稿画像では、1位から75位までずらりと大谷の顔写真が並んでいる。

そんな大谷が独占するランキングに食い込んだのが佐々木朗希投手だ。22位、45位、73位にランクイン。ポストシーズンではブルペン陣の救世主となりワールドシリーズ連覇に貢献した右腕が、“大谷独占”にストップをかけている。

「コーディファイ・ベースボール」の投稿にファンも続々と反応。「『佐々木投手を探せ』みたいになってる」「大谷翔平の中に……佐々木朗希投手！」「朗希くんを探せ」「朗希くんが3人隠れてる」と、大谷の写真が埋め尽くした画像の中から佐々木を見つけようと必死になるファンが目立った。

なかには「ドジャースの打球速度トップ75も見たい」と打撃データに興味を示すコメントや「オール岩手」と2人の故郷に注目した声も。規格外の数字を残す大谷が今季、二刀流でどんな活躍を見せてくれるか、そしてその背中を追う佐々木が“投手・大谷”にどこまで迫ることができるか。同郷の2人の共演から目が離せない。（Full-Count編集部）