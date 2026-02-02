レギュラーシーズン11登板に終わったスネル

ドジャースのブレイク・スネル投手が、昨季は左肩の状態が整わないままシーズンを過ごしていたことを明かした。今季に向けては準備の進め方を見直し、「もっと賢く」調整していく方針を示し、開幕戦出場を目標に掲げている。

スネルは1月31日（日本時間2月1日）に行われたファン感謝イベント「ドジャースフェスト」に参加。報道陣の取材に応じ、スネルは自身の左肩について「一度も万全だと感じたことはなかったし、キャリアでずっと感じていたような普通の状態にはならなかった」と告白した。

5年総額1億8200万ドル（約282億円）の大型契約で加わったが、レギュラーシーズンはわずか11登板にとどまった。ポストシーズンでは力量を発揮したものの、ワールドシリーズでは3登板で13回を投げて防御率6.92に終わった。このオフは理学療法を受けて回復に励み、例年よりはスローペースで調整している。

「去年はやってやらなきゃという気持ちが強すぎて、焦っていた。今年はすこしゆっくりやる」と語るスネル。昨年の反省を生かし、加入2年目の今季こそはエースたる姿を見せる覚悟だ。（Full-Count編集部）