“魔将”の愛称で在籍5年…2007年に35HR

ヤクルトの1軍春季キャンプが1日から沖縄・浦添でスタート。ペナント奪還に向けて池山隆寛新監督の下でナインが汗を流すなか、キャンプ地に訪れた“懐かしい人物”がファンの目にとまった。

少し恰幅のいい、当時の姿を思わせた。ヤクルトキャンプに現れたのは、2007年から5年間在籍したアーロン・ガイエル氏だ。引退後はヤクルトの駐米スカウトとして新外国人の調査などを行い、いまでもチームに貢献している。

来日1年目の2007年に142試合に出場して打率.245、35本塁打、79打点の好成績を残し、5年間で通算441試合に出場して90ホーマー。パワーあふれる打撃とともに“魔将”の愛称でヤクルトファンに愛された人気助っ人だ。

毎年のようにキャンプに登場し、現役助っ人らと交流するガイエル氏。現役時代から少し体は大きくなった感はあるが、面影はそのまま。ヤクルトファンも「変わってなさすぎる」「ガイエル全然変わってないな」「良い歳の取り方してる」「現役時とあまり変わってなくて萌え」「ガイエルはまんま」「ガイエル懐かしすぎるー」「ガイエルさん懐かc」と感慨深い様子だ。（Full-Count編集部）