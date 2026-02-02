バンダが明かした大谷の素顔「チームファーストで考えてくれる存在」

ドジャースのアンソニー・バンダ投手がドジャース公式YouTubeチャンネルで大谷翔平投手について語った。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況、解説を務めるホセ・モタ氏に明かした“素顔”。「本当に、彼の姿が一番（リーダーとして）理想的なあり方だと思う」と力説した。

バンダは大谷について「ワンマン破壊軍団」という独自の表現でその凄さを語っていたが、付け加えて称えたのは“チームへの献身性”。「グラウンドの外ではとても優しくて、大人しくて、お茶目なやつなんだ」と明かした。

二刀流でプレーする大谷は誰よりも準備が多い。「彼はとにかく練習熱心で、本当にとても忙しくしている。でも、打撃ケージで練習している時、投手としての準備をしている時、あるいは治療を受けている時以外は、チームメートと過ごして楽しんでいる」と素顔を語る。

ドジャース移籍後、2年連続で満票MVP、チームも世界一のリングを2度手にした。「彼は第一にチーム、第二にチームなんだ。彼がクラブハウスのリーダーの1人だとみんなが分かっているけど、チームファーストで考えてくれる存在が必要なんだ」とバンダは語る。その上で「チームに来たばかりの選手とも時間を取って話したり、一緒に笑ってくれたりね」と献身的な姿勢を感謝した。

「彼は笑うのが大好きで、お腹を抱えて笑ってる彼の声がいつも聞こえるよ。誰に対しても本当に親切で、彼はいつも（チームの）輪の中に入るんだ」とバンダ。「それは色々なことを物語っていると思う1つ目は、正しく育てられたってこと。2つ目は、野球に関わるすべての人をリスペクトしていること。3つ目は、自分が主役だと思っていないこと」と“クラブハウスでの素顔”に敬意を示していた。（Full-Count編集部）