エンゼルスFAのクリス・テイラー「複数の球団と話をしている」

元ドジャースでエンゼルスからFAとなったクリス・テイラー外野手は1日（日本時間2日）、自身と妻メアリーさんが運営する「CT3ファウンデーション」のイベントをロサンゼルス近郊のマンハッタンビーチで開催した。報道陣の取材に応じ、メジャーでの現役続行へ意欲を燃やした。

「今年もプレーする。トレーニングを続けて、コンディションも保っている。今はフリーエージェントなので、どこでプレーするか分からないが、プレーすることは間違いない。複数の球団と話をしている。今言えることはそれぐらいだ」

ドジャースと4年契約最終年だった昨季は30試合出場して打率.179と結果を出せなかった。5月18日に退団し、同26日にエンゼルスへ。昨季は2球団で58試合出場して打率.186、2本塁打、12打点だった。シーズン後の11月2日にFAとなった。

妻メアリーさんはハワイ出身で、祖母が日本人の日系人だ。「日本はこれまで2回プレーする機会があった。2018年の日米野球と昨年ドジャースとして試合をした。とてもレベルは高いし、才能のある選手が本当に多い。日本のファンの情熱と熱量は素晴らしい」と絶賛。それでも1990年生まれで8月に36歳となる。「今の人生の段階では正直難しい。キャリアも後半だし、小さい子どもが2人いる中で日本に移住する姿は想像できない」とNPB移籍には消極的だった。（小谷真弥 / Masaya Kotani）