ドジャーフェストで見せた素顔 父としての一面に注目

ドジャースの大谷翔平投手が31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加した。佐々木朗希投手とともにステージに登場し、昨年4月に誕生した長女について語る場面が注目を集めた。トークショーで明かした父親としての一言に、ファンから反響が広がっている。

イベント中、「父親としての自分の長所と短所は」と質問を受けた大谷は、「人よりも掲げる位置が高いので、彼女（娘）的には楽しい」と回答した。さらに短所については「妻に聞いてみないと」と語り、ウィル・アイアトン通訳を通じて伝えられると、会場は大きな笑いに包まれた。

米メディア「スポルティコ」によると、大谷の2025年の年収は1億250万ドル（約160億円）で、全アスリートの中で8位に位置づけられた。副収入は1億ドル（約155億円）とされ、世界トップと報じられている。その一方で、この日のトークショーでは、娘を高く抱き上げる日常の一場面が語られ、グラウンド外での姿が垣間見えた。

SNSでは父親としての発言に共感の声が相次いだ。「ぱぱ谷いいね」「高い高いの位置が上過ぎて私が娘ならおったまげる（笑)」「高い高い〜天井に届きそう笑」「大谷さんに高い高〜いってされたらめっちゃ焦る笑」「ウチと同じことするんだ笑」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）