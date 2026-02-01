女優の黒柳徹子（92）が、1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（後5・00）に出演し、3人の仲良し女性タレントに付けたニックネームを明かした。

1976年2月2日の放送開始以来、司会の黒柳がさまざまなゲストを迎えてトークを繰り広げてきた長寿番組の50周年特番。「Snow Man」目黒蓮のほか、笑福亭鶴瓶、明石家さんま、浅田舞、浅田真央さん、宮沢りえら、18人の豪華ゲストが代わる代わる祝福に訪れた。

番組最初のゲストは、料理愛好家の平野レミ（78）タレント清水ミチコ（66）シンガー・ソングライター森山良子（78）の3人。森山からお祝いの花束を渡されると、黒柳は「きれいなお花、いただきました」と笑顔を見せた。

あらためて「あちら（左から）平野レミさん、清水ミチコさん、森山良子さん。私も普段から仲良くさせていただいています」と、気の置けない3人の来訪を感激。さらに「3人組。私が名づけて、“平清森”です」と笑った。

平清盛とかけ、3人の名字の頭文字を取ったもので、清水は「よく気づきましたね」とセンスに驚き。森山は「木3つの“森”なんですけどね」と笑っていた。