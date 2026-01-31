山本由伸から突然届いたメッセージ

突然届いた連絡が、米メディアによって報じられた。ホワイトソックスのミゲル・バルガス内野手は、ドジャース時代の同僚だった山本由伸投手からメッセージを受け取ったことを明かしている。

MLB公式サイトのホワイトソックス番スコット・メルキン記者は自身のX（旧ツイッター）で「ホワイトソックスがムネタカ・ムラカミと契約した後、ミゲル・バルガスはヨシノブ・ヤマモトからムラカミを高く評価する内容のメッセージを受け取った」と綴っている。

バルガスは2022年にドジャースでメジャーデビュー。2024年には移籍1年目だった山本と同僚であり、ドジャースでは30試合に出場。打率.239、OPS.736をマークしていたが、トレード期限直前に三角トレードでホワイトソックスに移籍した。昨季は自己最多の138試合に出場して、打率.234、16本塁打、60打点の成績を残していた。

山本と村上は2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンの一員として世界一に輝いたメンバー同士。“後輩”の移籍先に元同僚がいたため、メッセージを送ったと推測される。（Full-Count編集部）