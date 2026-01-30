札幌市中央区南６西４の「すすきの市場」で１００年以上営業してきた駄菓子店「藤川菓子店」が、３１日に閉店する。

３代目店主の久家（くが）亮一さん（６６）は、２０年以上ともに店を支えてきた父の他界を機に閉店を決めた。歓楽街・ススキノのスナックやバーで働く人たちに愛された店には、閉店を惜しみ、訪れる人が絶えない。（鍋倉永憲）

「最後に何もなかったら、さみしいじゃない」

広さ１０平方メートル程度の小さな店内に、カラフルな駄菓子や珍味、ガラス瓶などに入った量り売りの菓子約１００種類が所狭しと並ぶ。店に並ぶ菓子の品数は、メーカーの生産停止を受け、最近はピーク時の半数近くまで減ったものの、懐かしさに誘われて立ち寄る大人たちも多い。

閉店が決まっても、品ぞろえはほとんど変わらない。「最後に何もなかったら、さみしいじゃない」。亮一さんはそうつぶやき、量り売りのお菓子も、最後の最後まで不足のないよう補充しておくつもりだという。

藤川菓子店は、すすきの市場が開設された１９２０年代初めから営業を続けている。店はもともと、おつまみの卸売業を営む亮一さんと父の亮寿（すけとし）さんの取引先の一つだった。

２代目店主の藤川朗（あきら）さんが高齢となり、「後を継いでほしい」と声がかかったのは２００２年。「頑張ってやるしかない」と引き受け、同年９月、亮寿さんと親子二人三脚での営業が始まった。

２人で交代で店頭に立ち、仕入れや周辺の店への配達にも奔走した。すすきの市場に店を構えるバーなどとも長年取引を続け、飲食店などのスタッフや市場の利用客、外国人観光客にも愛された。

父の死で決断

父の亮寿さんは、９０歳を過ぎても店頭に立っていた。「俺と違って話を聞くのがうまくて、いつも客と長話をしていた」と、亮一さんは振り返る。昨年１１月、心筋梗塞（こうそく）で息を引き取る前日まで、店で接客に当たっていたという。

亮寿さんが亡くなった後、亮一さんは１週間ほど休んで店を再開した。しかし、仕入れなどを１人で切り盛りするのが難しくなり、閉店を決めた。

閉店が決まってから、多くの常連客らが店を訪れ、「最後まで楽しませてもらっている」という亮一さん。「いつもこのくらいたくさんお客さんが来てくれたら、続けてもいいかもしれないなぁ」と、冗談めかして語る。

最後の営業日となる３１日も、いつもと同様、午後７時まで店を開けるという。営業終了後は片付けをし、来月１８日に完全退去する予定だ。