食楽web

皆さんが一度は食べたことがあるであろう「柿の種」。実はその誕生には、ちょっと意外なエピソードがあります。1923年、丸いあられを作るための金型が誤って踏まれてしまい、偶然生まれたのが、あの三日月型のあられ。これが、100年以上の時を経てなお愛され続ける「柿の種」の原型になったのだそうです。

そんな日本を代表する米菓、『日産自動車』が監修した「新型カキノタネ」というクルマ好きにはたまらない一品があります。

とにかくデザインが凝っていて、車好きにはたまりません！

日産の名車であるスカイラインGT－Rやダットサン、リーフなど、歴代モデルから現行モデルまでをモチーフにした柿の種が、ひと缶の中にぎゅっと詰め込まれています。

缶を開けると、次々と現れるのは全23種類の名車モチーフ。思わず「次はどの車？」と探してしまう楽しさがあり、車好きの心をくすぐる仕掛けが満載です。

日産テクニカルセンターが伊勢原市にあることから、伊勢原を象徴する山「大山」の形をした柿の種も忍ばせているのだとか！ 見つけたら、ちょっとラッキーな気分になれそうですね。

食べた後も飾りたくなる可愛らしさ！［食楽web］

クルマの話に花が咲く、大人の集まりの手みやげに。食べる楽しさと語る楽しさを兼ね備えた、大人の柿の種を、ぜひ一度試してみてください！

（撮影・文◎加藤朋子）

●DATA

新型カキノタネ

https://www.nissan-global.com/JP/STORIES/RELEASES/nissan-kaki-no-tane/