べシア夫妻に届いた1枚のユニ

ドジャースの救援左腕、アレックス・べシア投手の家族に届いたエールに感動の声が集まった。べシアが25日（日本時間26日）、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能でNFLのラムズから届いたユニホームを公開した。

ベシアは昨季、68試合に登板し、防御率3.02でブルペンを支えた。ポストシーズンでも7試合に登板していたが、ワールドシリーズ開幕を目前に控えた10月23日（同24日）、球団から「深刻な家族の問題」でロースター外となることが発表された。その後、愛娘スターリングちゃんの急逝が公表されていた。

この日、べシアは「ラムズのすべての愛と、優しさに感謝します」と投稿。その写真には急逝したスターリングちゃんのイニシャル「S.VESIA」と背番号「1」、そして選手のサインが記されたユニホームがあった。

この投稿に地元メディア「ドジャース・ネーション」も「ラムズからのなんて素晴らしい贈り物でしょう 」とX（旧ツイッター）に投稿。ファンも「試合負けたけどラムズが素晴らしいチームであることは間違いない」「あったけー」と言ったコメントが送られた。（Full-Count編集部）