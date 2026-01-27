【スタバ】バレンタイン到来 『チョコレートタルト』などチョコ尽くしフード登場
スターバックスから、バレンタインシーズンを彩るチョコレートフードが登場する。新作の「チョコレートタルト」をはじめ、ドーナツやスコーン、クッキーなど、チョコレートの魅力を存分に楽しめるラインアップがそろい、28日から順次販売される。
【画像】サクサク生地と濃厚な味わいがたまらないチョコレートバブカ
今回の目玉となるのは、28日発売の「チョコレートタルト」（税込590円）。さっくりとしたブラックココアのタルト生地に、しっとり焼き上げたチョコレート生地、なめらかで濃厚なチョコレートムースを重ね、トップにはココアパウダーをあしらった。層ごとに異なる食感と風味が楽しめる王道のチョコレートスイーツ。
そのほか、チョコレートの濃厚な風味が特徴の「チョコレート オールドファッションドーナツ」（税込310円）も登場。外側はさっくり、中はしっとりとした生地にチョコレートコーティングを施し、シンプルながら満足感のある一品に仕上げた。
14日からは、「ルビーチョコレートケーキ」と「チョコレートバブカ」が登場している。「ルビーチョコレートケーキ」（税込620円）は、ベリーのような華やかな風味と爽やかな酸味が特徴で、ルビーチョコレートムースに忍ばせたカシスフィリングがアクセントとなる。
「チョコレートバブカ」（税込390円）は、サクサクのデニッシュ生地と濃厚なチョコレートフィリングを組み合わせた、ご褒美感のある味わいだ。
焼き菓子系では、「チョコレートチャンクスコーン」（税込280円）と「チョコレートチャンククッキー」（税込440円）もラインアップ。スコーンはバターの風味豊かな生地に大きさの異なる2種類のチョコレートチャンクを加え、食感の違いを楽しめる仕立てに。クッキーは大きめのチョコレートチャンクをたっぷり使用し、ビターなチョコレートと香ばしいバターの風味が広がる。
自分へのご褒美にも、大切な人とシェアするひとときにも適したスターバックスのチョコレートフード。バレンタイン本格シーズンに向け、“チョコレートの幸せ”を味わえる多彩な選択肢を提案する。
