¡ÚÊª²Á¹â¤Î²È·×±þ±ç¥ì¥·¥Ô¡Û½Ü¤Îº£¤¬Çã¤¤¤É¤¡ª¿©¤Ù¤É¤¡ª¡Ø¾Æ¤Âçº¬¤È·ÜÆù¤Î´Å¿É¼Ñ¡Ù
Åß¤¬½Ü¤ÎÂçº¬¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë±ÉÍÜËÉÙ¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤â¡ý¡£²Á³Ê¤â¼ê¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë½Ü¤ÎÂçº¬¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ²È·×¤â½õ¤«¤ë1ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Âçº¬¤Ï¼Ñ¹þ¤àÁ°¤Ë¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤ÆÉ½¾ðË¤«¤Ê¡¢¤½¤½¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ë¡ª
¡Ø¾Æ¤Âçº¬¤È·ÜÆù¤Î´Å¿É¼Ñ¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
Âçº¬¡Ê¾®¡¦¤¢¤ì¤Ð¿¿¤óÃæ¡Ë¡Ä¡Ä1/2ËÜ¡ÊÌó500g¡Ë
·Ü¤â¤âÆù¡ÊÂç¡Ë¡Ä¡Ä1Ëç¡ÊÌó300g¡Ë
Âçº¬¤ÎÍÕ¡Ä¡Ä50g
¤·¤ç¤¦¤¬¤ÎÇöÀÚ¤ê¡Ä¡Ä1/2¤«¤±Ê¬
±ö
¥µ¥é¥ÀÌý
¼ò
¤ß¤ê¤ó
º½Åü
¤·¤ç¤¦¤æ
ºî¤êÊý
(1)²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
Âçº¬¤Ï¡¢Éý2.5Ñ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Èé¤ò¸ü¤á¤Ë¤à¤¯¡£Î¾ÌÌ¤Ë³Ê»Ò¾õ¤ÎÀõ¤¤ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£Âçº¬¤ÎÍÕ¤ÏÄ¹¤µ4Ñ¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¤¿Ç®Åò¤Ç2 Ê¬¤Û¤É¤æ¤Ç¡¢¿å¤±¤ò¤¤ë¡£·ÜÆù¤ÏÍ¾Ê¬¤Ê»éËÃ¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢3¡Á4Ñ»ÍÊý¤ËÀÚ¤ë¡£
(2)Âçº¬¤È·ÜÆù¤ò¾Æ¤¡¢¼Ñ¤ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸2¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢Âçº¬¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£Î¾ÌÌ¤ò3¡Á4 Ê¬¤º¤Ä¾Æ¤¡¢¼è¤ê½Ð¤¹¡£Â³¤±¤Æ·ÜÆù¤òÈéÌÜ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ì¡¢Î¾ÌÌ¤ò2 Ê¬¤º¤Ä¾Æ¤¯¡£Âçº¬¤òÌá¤·Æþ¤ì¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤ò²Ã¤¨¡¢¼òÂç¤µ¤¸3¤ò¤Õ¤ë¡£¿å1¥«¥Ã¥×¤òÃí¤®¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ë¤·¡¢Âçº¬¤ËÃÝ¶ú¤¬¤¹¡¼¤Ã¤ÈÄÌ¤ë¤Þ¤Ç15¡Á18 Ê¬¼Ñ¤ë¡£
(3)Ì£¤Ä¤±¤ò¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¼Ñ¹þ¤à
¤ß¤ê¤óÂç¤µ¤¸£²¡¢º½ÅüÂç¤µ¤¸£±¡¢¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸£²¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢ºÆ¤Ó¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë10 Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÍÉ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é½Á¤±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤«¤é¤á¤ë¡£Âçº¬¤ÎÍÕ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤ë¡£
Âçº¬¤ÎÍÕ¤â»È¤Ã¤Æ¡¢ºÌ¤ê¤è¤¯¡£´Å¿É¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤â¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
»È¤¦Âçº¬¤Ï¡¢¤¢¤ì¤Ð¿¿¤óÃæ¤ÎÉôÊ¬¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¡ª´Å¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤Û¤É¤è¤¤½À¤é¤«¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤Ö¤ê¤ËÀÚ¤Ã¤¿¼Ñ¤â¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
