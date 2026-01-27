自身もUCLA出身「迷うことはない」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が2028年に控えるロサンゼルス五輪の野球・ソフトボール競技で米国代表の監督を熱望した。26日（日本時間27日）、新たに設立された地元紙「カリフォルニア・ポスト」のディラン・ヘルナンデス記者が報じた。

ロバーツ監督は「私は五輪の監督を務めたい。私はそれをやりたいんだ。LAでね。そのチームの監督を務めたい」と同紙に明かした。

母が日本人で沖縄出身。2016年からドジャースの監督を務め、2020年、2024年、2025年と3度の世界一を経験している。ロバーツ監督自身もUCLA出身。「私はここの大学に行ったんだ。そして、ドジャースの監督を務めている。迷うことはない」と思いを明かした。

2028年のロサンゼルス五輪ではメジャーリーガーが出場する可能性も検討されている。「LAでこのチームの監督を務めたい。私以上に適任はいない」と指揮官。日本人3人が所属するドジャースをよく知るロバーツ監督が代表のユニホームに監督として袖を通せば、侍ジャパンには驚異になる可能性がある。（Full-Count編集部）