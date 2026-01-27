大谷翔平がデコピンを抱えて投稿

なんともいえない表情だった。ドジャースの大谷翔平投手が25日（日本時間26日）にデコピンを抱きかかえる1枚などを添えてインスタグラムを更新した。凛々しい笑みを浮かべる大谷の隣で、愛犬がみせている表情にファンが注目した。

大谷は24日（同25日）にニューヨークで行われた全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に真美子夫人ともに参加。3年連続4度目のMVP受賞者として壇上から英語で約2分半のスピーチを行った。

夕食会後にインスタグラムを投稿した大谷は、左腕でデコピンを抱え、右手には「Decoy Ohtani」という名前とともに「National League Most Valuable Dog」（ナショナルリーグ最優秀犬）とデザインされたプレートを持っていた。デコピンは大谷とともに“MVD”を受賞していたようだ。

ファンはデコピンの表情に注目。流し目のようなカメラ目線ではあるが、喜んでいるのか、退屈しているのかは微妙。遊んでほしいと解釈しているファンも多いようで「表情が相変わらずで草w」「露骨顔」「遊んでるとき以外は不服そう」「デコピンの虚無顔好き」「毎回いい顔してる」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）