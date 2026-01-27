ウガンダ出身のデニス・カスンバが大谷の投稿に反応

世界中のファンが待ち望んだ投稿だったようだ。ドジャースの大谷翔平投手が25日（日本時間26日）、自身のインスタグラムを更新。24日（同25日）にニューヨークで開催された夕食会の合間に撮影されたと思われる記念写真を公開した。その投稿に、大谷の影響で脚光浴びた青年も思わず反応した。

大谷が投稿したのは真美子夫人らとの記念ショット。2枚目の写真では大谷と真美子夫人が寄り添っており、右側には代理人を務めるネズ・バレロ氏と妻のリズさんの姿が。左側には夕食会で通訳を務めたマット日高氏らエージェント会社「CAAスポーツ」に属するメンバーも写っており、夕食会を記念した1枚となっている。

この大谷の投稿には世界中から“いいね”とコメントが殺到。その中にはウガンダ出身でメジャーでのプレーを目標にしているデニス・カスンバ捕手のメッセージもあった。カスンバは自身のインスタグラムに練習風景を投稿したところ、それを見た大谷がフォロー。異例ともいえる対応は、当時大きな話題となった。

投稿のコメント欄にカスンバは「おめでとう、私のチャンピオン。あなたは世界一です。私たちはあなたを見ていますし、あなたから学んでいます」と晴れ舞台に立った大谷を祝福。続けて「私たちはあなたから、何事においても最高でいること、そして自分自身を信じることを学べられるので、あなたのことを誇りに思いますし、あなたがこの世界にいてくれて本当にうれしく思っています。ありがとう、我が師よ」と、胸に秘めた憧れを文章に託した。

カスンバは決して恵まれているとは言えない環境の中、練習する様子をSNSに投稿した過去がある。背中にタイヤを背負ったり、バーベルにレンガを括りつけるなど、工夫を凝らす様子が話題となり、大谷以外のメジャーリーガーからもフォローされている。（Full-Count編集部）