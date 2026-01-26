夕食会に出席した両リーグMVPとサイ・ヤング賞の超大物

ドジャースの大谷翔平投手がメジャーのスターたちと豪華共演を果たした会場で、驚愕の場面が待っていた。全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会が24日（日本時間25日）に開かれ、3年連続4度目のMVPに輝いた大谷が出席。終了後、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を見据えて3人の超大物が星条旗を手に並ぶという、日本のファンにとっては脅威とも言える光景が広がった。

夕食会には、ア・リーグMVPのアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）、さらにはサイ・ヤング賞右腕のポール・スキーンズ投手と（パイレーツ）と最強左腕タリク・スクーバル投手（タイガース）らが出席。3人が並んで星条旗を掲げる様子をMLB公式SNSが公開し、「WBCに向けて準備を進めている」と煽った。

まさに怪物軍団と呼ぶにふさわしい、球界の最高峰が集結した豪華すぎる顔ぶれに、SNSのファンも反応。「レッツゴー、アメリカ」「レジェンドがまさにそこに」「素晴らしい！ WBCを見るのが待ちきれない！」「日本対米国はまたしても壮大な試合になるだろうね」「USA！ 米国人でいることを誇りに思う」「米国は強そうだ！」などの声が集まった。一方で日本のファンからは「マジか！ この3人出るとなると前回よりアメリカ代表強いぞ」「アメリカ、最強のチーム！」「俺はこの化け物集団を見に行くんだ」など、戦々恐々とする反応が目立った。

先に発表された米専門局「MLBネットワーク」現役選手トップ100のランキングでも、大谷に次ぐ2位にジャッジが入り、スキーンズが7位、スクーバルも8位にランクイン。トップ10のうち6人が米国代表として参戦を表明しており、日本代表「侍ジャパン」が再び世界一を掴み取るためには、この強力すぎる面々が並ぶ米国代表という巨大な壁を乗り越えなければならない。（Full-Count編集部）