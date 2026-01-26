WBCに出場する侍Jメンバー29人が決定

日本の「4番」は誰になるのか。野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督は26日、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する追加選手10人を発表した。村上宗隆内野手（ホワイトソックス）ら主砲の名前が呼ばれたが、その起用法にファンがSNSで議論を交わしている。

ワールドシリーズMVPの山本由伸投手（ドジャース）をはじめ、岡本和真内野手（ブルージェイズ）、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、鈴木誠也外野手（カブス）など、新たに10人が選出された。最終の公式選手ロースターまであと1人を残したが、大谷翔平投手（ドジャース）を筆頭に、昨年MLBに所属した選手は過去最多8人となった。

そこで気になるのが起用法。昨年まで岡本は巨人、村上はヤクルトで4番に君臨しており、鈴木は昨季カブス移籍後最多となる32本塁打を放っている。また大谷もキャリア最多の55本塁打と、長距離砲が数多くスタメンに入ることが予想される。

井端監督は会見で「大まかにしか打線は組んでいない。状態を見て考えようかなと思います。（4番候補は）何人もいる。皆さんが思っている選手が候補かなと思います」と言及。30人全員が決まり宮崎合宿での状態を見てから、本格的に着手することになりそうだ。

世界一連覇を目指す最強打線にファンの興味も高まっている。SNSには「4番はだれになるのやら」「大谷翔平の起用もあるか？」「「4番は村上、岡本、佐藤輝の誰かでしょう」「どう組むのか気になる」などの声が寄せられていた。（Full-Count編集部）