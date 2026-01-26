おばたのお兄さん、息子の近影＆家族３人のお出かけ記念ショット公開
お笑い芸人・おばたのお兄さんが26日までにオフィシャルブログを更新。間もなく２歳半を迎える息子の成長ぶりについてつづり、その変化の早さに驚きをにじませた。
23日、おばたは「２歳の息子、変化のスピードがすごい！」と題してブログを更新。久しぶりのブログ更新となったことを報告するとともに「これを機に、ブログにおいての目標を決めました！短いブログでも、更新頻度を高くする！！！」と今年の目標を掲げ、「皆様、お付き合いよろしくお願い致します」とあいさつ。
「ということで、あけましておめでとうございます」と改めて新年のあいさつを述べた上で、息子について「間も無く２歳半、、、、２歳６ヶ月!?早いなぁ」としみじみ。最近の様子として、「アンパンマンが大好きー！！」から始まり、「恐竜が大好きーーー！！！！」さらに「ウルトラマンにハマりました！」と、好きなものの移り変わりがとにかく早いことを明かしつつ、ウルトラマンに夢中な姿については「ウルトラマンにハマるの早いなぁ、、、と思いますがどうなんでしょうか！」とコメント。
また、「身長も伸び伸び！」と体の成長にも触れ、「出来ることも増えるけど、苦手なことも見えて来る今日この頃」と日々変化していく息子の姿を温かく見守りながら、ウルトラマンのマスクをかぶった息子の姿やおばたと戦いごっこをしている動画、ボールプールで遊ぶ様子を公開した。
最後は、家族で屋内型コミュニケーションパーク『サンリオピューロランド』を訪れた際に撮影した記念ショットとともに「本年もおばた家をよろしくお願い致します！」とつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「更新楽しみにしています」「どんどん興味も広がり言葉も増えて背も伸びてお兄ちゃんになってきましたね」「息子ちゃんの成長だったりおばたさんの 日常だったり垣間見れるブログ好き」「パパも息子もめちゃイケメン」「タイトルの名前の通り、変化のスピードが早いね！」「可愛い！！！」「足がなが〜い！」などの声が寄せられている。
おばたとフジテレビの山崎夕貴アナウンサーは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。
