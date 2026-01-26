2025Ç¯¡¢¿·ºî½©¥¢¥Ë¥á¤ÎABEMAºÇ½ª¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿2025Ç¯10·î¥¯¡¼¥ë¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤È·ÑÂ³¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢£¹·î29Æü½µ¤«¤é12·î29Æü½µ¤Þ¤Ç¤ÎÌó£³¥ö·î´Ö¤Î»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë½¸·×¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊüÁ÷¡¢¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¤«¤é»»½Ð¤·¤¿¡ÖºÆÀ¸¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ö¥³¥á¥ó¥È¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡×³Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì£µºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖºÆÀ¸¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
Âè£±°Ì¡§¡Ø°Å»¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¶¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬Í¦¼Ô¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¶¯¤¤¤Î¤À¤¬¡Ù
Âè£²°Ì¡§TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason £³
Âè£³°Ì¡§¡Ø¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãç´ÖÃ£¤Ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó±üÃÏ¤Ç»¦¤µ¤ì¤«¤±¤¿¤¬¥®¥Õ¥È¡ØÌµ¸Â¥¬¥Á¥ã¡Ù¤Ç¥ì¥Ù¥ë9999¤ÎÃç´ÖÃ£¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¸µ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÀ¤³¦¤ËÉü½²¡õ¡Ø¤¶¤Þ¤¡¡ª¡Ù¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù
Âè£´°Ì¡§¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·£²¡Ù
Âè£µ°Ì¡§¡ØÁÇºàºÎ¼è²È¤Î°ÛÀ¤³¦Î¹¹Ôµ¡Ù
¡Ö¥³¥á¥ó¥È¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
Âè£±°Ì¡§¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù
Âè£²°Ì¡§¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù
Âè£³°Ì¡§¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤ Âè£²¥¯¡¼¥ë¡Ù
Âè£´°Ì¡§¡ØÌµ¿¦¤Î±ÑÍº ¡ÁÊÌ¤Ë¥¹¥¥ë¤Ê¤ó¤«Í×¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡Á¡Ù
Âè£µ°Ì¡§¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè£²¥¯¡¼¥ë
ºÆÀ¸¿ôÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁÆÈÀê¡¦¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿°ÛÀ¤³¦¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ ¡Ø°Å»¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¶¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬Í¦¼Ô¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¶¯¤¤¤Î¤À¤¬¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥¹¥Æ¤Ä¤è¡Ù¡Ë¤¬½©¥¢¥Ë¥áÃæ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÂ³¤ºÇ½ª¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÆ²¡¹¤Î£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹º¹¤Ë¤è¤ëÁÖ²÷´¶¤¢¤ë¥Ð¥È¥ëÉÁ¼Ì¤ä¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡Öºî²èÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö£²´ü´üÂÔ¡ª¡×¡ÖËþÂ¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Â³¤¯£²°Ì¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason £³¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£²ÈÂ²¡ß¥¹¥Ñ¥¤¡ß¥³¥á¥Ç¥£¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ïº£´ü¤â·òºß¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿ºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¡£Season £³¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²áµî¤äÎ©¾ì¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÉÁ¤«¤ì¡¢Êª¸ì¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¡££³°Ì¤Ë¤Ï¡¢Éü½²ëý¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó°ÛÀ¤³¦¥Ð¥È¥ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ØÌµ¸Â¥¬¥Á¥ã¡Ù¤¬¿©¤¤¹þ¤ß¡¢°ÛÀ¤³¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶¯¤µ¤ò²þ¤á¤Æ°õ¾Ý¤Å¤±¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë£´°Ì¤Ë¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¥°¥ë¥á¡ß¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·£²¡Ù¡¢£µ°Ì¤Ë¤Ï²º¤ä¤«¤Ê°ÛÀ¤³¦À¸³è¤òÉÁ¤¯¡ØÁÇºàºÎ¼è²È¤Î°ÛÀ¤³¦Î¹¹Ôµ¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥Ð¥È¥ë¤«¤é¥°¥ë¥á¡¢Æü¾ïÉÁ¼Ì¤Þ¤Ç¡¢°ÛÀ¤³¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ¿ÍÍ¤ÊºîÉ÷¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¥³¥á¥ó¥È¿ôÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ø¥Ï¥Á¥ï¥ó¥À¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼ÆÅÄ¥è¥¯¥µ¥ë¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤¬Ãæ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÂ³¤ºÇ½ª¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÈÂç¿Í¤¿¤Á¤ÎËÜµ¤¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤´¤Ã¤³¡É¤òÉÁ¤¤¤¿Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤Êª¸ì¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î¥¢¥Ë¥á¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾¾ºê¤µ¤ó¤ÎOPºÇ¹â¡×¡Ö²ø¿Í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤ÉÊüÁ÷¤Î¤¿¤Ó¶½Ê³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£
Â³¤¯£²°Ì¤Ë¤Ï¡¢¡È¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÉã¡É¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡ÈÃë¥á¥·¡É¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¤Ò¤í¤·¤Î»Ñ¤Ë¶¦´¶¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ª°ã¤¤·Ï¥®¥ã¥°¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤ Âè£²¥¯¡¼¥ë¡Ù¤ä¡ÈÌµ¿¦¡É¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹À®¤ê¾å¤¬¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ØÌµ¿¦¤Î±ÑÍº ¡ÁÊÌ¤Ë¥¹¥¥ë¤Ê¤ó¤«Í×¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡Á¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÀÄ½Õ¤ÈÅÁÀâ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤ÎTV¥¢¥Ë¥áºÇ¿·ºî¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè£²¥¯¡¼¥ë¤Ê¤É¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢´¶¾ð¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤¬¥³¥á¥ó¥È¿ô¾å°Ì¤ËÊÂ¤Ö·ë²Ì¤Ë¡£¡ÖABEMA¡×¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à»ëÄ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥¯¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ê¾å¤Î¡Ö2025Ç¯½©¥¢¥Ë¥áABEMAºÇ½ª¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¾å°ÌºîÉÊ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÀä»¿ÇÛ¿®Ãæ¡£¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÁ´ÏÃ¸«ÊüÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
