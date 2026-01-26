¡ÖËÍ¤Î¤»¤¤¤Ç¤´¤á¤ó¤Í¡×µð¿Í¤ËÆþÃÄ¤ÎÂ§ËÜ¹·Âç¤¬³ÚÅ·¤Ø°ÜÀÒ¤ÎÅÄÃæÀéÀ²¤ÈÂÐÌÌ¡¡Ìó35ÉÃ²ñÏÃ¡Ö¤¹¤´¤¯¿´Í¥¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ³ÚÅ·¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæÀéÀ²Åê¼ê¤¬25Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë°§»¢²ó¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÎý½¬½ê¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Â§ËÜÅê¼ê¤¬ÅÄÃæÅê¼ê¤òÈ¯¸«¡£Îý½¬¤ò°ì»þÃæÃÇ¤·¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏÌó35ÉÃ´ÖÏÃ¤·¡¢Â§ËÜÅê¼ê¤¬ÅÄÃæÅê¼ê¤ÎÏÓ¤Ê¤É¤ò¤µ¤¹¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¡ÊÂ§ËÜÅê¼ê¤¬¡Ë¡ØËÍ¤Î¤»¤¤¤Ç¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ØËÍ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¿´Í¥¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ»»2¾¡3ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨4.91¤òµÏ¿¡£ºòµ¨¤Ï1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï³ð¤ï¤º¡¢¿·Å·ÃÏ¡¦³ÚÅ·¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤Þ¤¹¡£