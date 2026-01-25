ÁÛÄê³°¤Î»ØÌ¾¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ë¥¯¤Ã¤¿¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È¼¡¤Ë³ÍÆÀ¡É¤òÍ½ÁÛ¤â¡ÄÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ë
Çòºê¹ÀÇ·»á¤Ï2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¤·¤¿
¡¡º£Ç¯¤«¤éÀ¾Éð¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë½¢¤¤¤¿Çòºê¹ÀÇ·»á¤Ï¡¢2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÁ°¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤È¤¢¤Ã¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î³°¤ì1°Ì¤«¡¢ÂçÃ«¤Ë¼¡¤°2°Ì»ØÌ¾¤ò¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Çòºê»á¼«¿È¤â¡È¤½¤Îµ¤¡É¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎDeNA»ØÌ¾¤Ë¡ÖÀµÄ¾¥Ñ¥Ë¥¯¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¸åÆüÃÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶ðÂç4Ç¯½Õ¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡õ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Çòºê»á¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¥íÌîµåÁ´µåÃÄ¤«¤éÄ´ºº½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤ËËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤À¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÇ®°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡2012Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤È¤¤¤¨¤ÐÅö»þ¥á¥¸¥ã¡¼»ÖË¾¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿´ä¼ê¡¦²Ö´¬Åì¹â¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Ã±ÆÈ1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÇòºê»á¤Ï¡ÖÂçÃ«·¯¤Î»ØÌ¾¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÃêÁª¤ò³°¤·¤¿¤éËÍ¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¡£ÂçÃ«·¯¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤é2°Ì¤Ç»ØÌ¾¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹½ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¤â¤È¾¯¤·»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¹â¹»¿Ê³Ø»þ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶¯¹ë¹»¤«¤éÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤Ç´ØÅì¤Îºë¶Ì±É¹â¤Ë¿Ê³Ø¡£¹Ã»Ò±à¤è¤ê¤â¥×¥í¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¶ðÂç¤Çµ»½Ñ¤òËá¤¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤¬¸½¼ÂÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿4Ç¯¤Î½©¡£¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç·ë¶É¡¢»ØÌ¾¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Î¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ÎÇ¯¤Ï½Õ¤¯¤é¤¤¤«¤éÎÀ¤Î¶á¤¯¤Î¿À¼Ò¤Ë¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤ª»²¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Õ¥ÈÅöÆü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬12ÈÖÌÜ¤Î1°Ì»ØÌ¾¤ÇÂçÃ«¤Î°ìËÜÄà¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡È¾ðÊó¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿Î®¤ì¤«¤éÇòºê»á¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î2°Ì»ØÌ¾¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿ôÊ¬¸å¡¢DeNA¤¬ÅìÉÍµðÅê¼ê¤Î¡Ö³°¤ì1°Ì¡×¤ÇÇòºê»á¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤«¤éÌ¾Á°¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡È¤¨¡©¡¡¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º!?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼«Ê¬¤ÎÁÛÄê¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤«¤éÀµÄ¾¥Ñ¥Ë¥¯¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡1°Ì»ØÌ¾¤Ë²ñ¸«¾ì¤ÎÆ±Î½¤é¤ÏÂç´î¤Ó¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁÛÄê³°¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¡£ÃÏ¸µµåÃÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²£ÉÍ¤ÎÃÏ¤Ç¥×¥í¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î1°Ì»ØÌ¾¤Ï¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÅòÀõÂç / Dai Yuasa¡Ë