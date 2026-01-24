NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」第8代うたのおにいさんを務めた歌手、速水けんたろう（63）が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「にこにこぷんがやってきた!」に「うたのおにいさん」として出演していた歌手で俳優の関沢圭司さんが昨年末に病気で亡くなっていたと明かした。

「実は…悲しいお知らせです。大切な仲間、関沢圭司くんが、昨年末、病気で亡くなりました」と書き出した。

続けて「ハッキリお伝えできないままでしたが本日49日を迎え、ご家族の方からご意向を確認することができたのでご報告させて下さい。本当に残念です…」とつづった。

さらに別の投稿で「病気のことを知ったのは2023年夏。あまりに突然のことで言葉を失いました。見た目は元気だから信じられなくて、、、亡くなる前までそうでした」と記るし、4枚の写真を公開。

「子供達に楽しい時間を届けようと 元気な笑顔で頑張ってる姿に 胸が痛みました」とつづり、「圭司ありがとう… みんなの心の中にずっと生き続けてるからね」と締めくくった。

関沢さんは1970年（昭45）10月9日生まれ、千葉県出身。ローラースケートのパフォーマンスグループ「レッドドルフィンズ」のメンバーとして活動を始め、3枚のアルバムをリリース。解散後、インラインスケートのプロチームのメンバーとして全国でパフォーマンスを展開。NHK BS「にこにこぷんがやってきた！」では、スケートを履いたお兄さんとして2年間レギュラーを務めた。