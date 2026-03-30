花王のベースメイクブランド「Primavista」は、「ベタつきを抑えるために仕上げると厚塗りになりやすい」という悩みに、厚塗り感なく透明感のあるサラサラ肌を持続し、夜までベタつきをブロックするフェイスパウダー「セバムオフ クリアキープパウダー＜フェイスパウダー（ルース）＞ケース・パフ付き 全1種」を、4月11日から、全国のドラッグストア、大型スーパー、およびECサイトで発売する。同商品は、皮脂悩みの深い方（全顔・