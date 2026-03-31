2026年3月20日（金・祝）～ 6月14日（日）まで開催！ニューヨークのブルックリン博物館から、米国最大規模の質の高い、選りすぐりの古代エジプトコレクションがあべのハルカス美術館に大集結！約150点の遺物を通して、文化を創出した人々の営み、生～死まで、映像、音声と様々な見どころ満載な「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」を紹介します。 ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト