【豊臣兄弟！】“寝返り” 秒読みな佐久間盛重…史実では織田信長に最後の注進、丸根砦で迎えた最期

大河ドラマ『豊臣兄弟！』第3回放送「決戦前夜」で、今川義元（大鶴義丹）に寝返ろうとしていた佐久間盛重（金井浩人）。いつまでも動かない織田信長（小栗旬）に愛想を尽かし、

「やはりうつけはうつけ。信勝様（亡き信長の弟）の方がよかったか」

などと毒づいていましたが、実は桶狭間の“決戦前夜”、信長を動かしたのは佐久間盛重でした。丸根砦の守備で討死した人物として、史料『信長公記』に名が残ります（異説あり）。

今回は『信長公記』の記録をもとに、織田信長に仕えた佐久間盛重の生涯をたどります。

桶狭間の合戦で、丸根砦を守って討死

佐久間盛重は生年不詳、佐久間盛経（もりつね）の子で、通称は大学（大学允→大学助）と言いました。

大学允（だいがくのじょう）とは律令制下に設置された官僚養成機関「大学寮」の三等官（じょう）で、大学助（〜すけ。介とも）とは同じく二等官（すけ）を指します。

朝廷から正式に任官された訳ではない自称ですが、奉公を重ねる中で三等官から二等官へ出世したのでしょう。

信長の弟・織田信行（信勝）。『絵本太閤記』より

織田家には信長の父である織田信秀（のぶひで）の代から仕えており、天文18〜21年（1549〜1552年。諸説あり）に信秀が亡くなると、信長の弟である織田信勝（のぶかつ。中沢元紀）に仕えます。

……御舎弟勘十郎（信勝）公家臣柴田権六佐久間大学…… ※『信長公記』首巻九「備後守（信秀）病死之事」より。

やがて信長と信勝が対立すると、同族である佐久間信盛（菅原大吉）らと共に信長へ鞍替えしました。そして信勝に与した柴田勝家（山口馬木也）や林秀貞（諏訪太朗）らに備えて名塚砦の守備を担当します。

……名塚と云所に御取出被仰付佐久間大学入をかれ候…… ※『信長公記』首巻十八「勘十郎（信勝）殿林柴田御敵之事」より。

弘治2年（1556年）の稲生合戦では砦を死守して敵将の橋本十蔵（はしもと じゅうぞう）を討ち取る武功を立てました。

……林美作頸は 織田上総介信長討とり給ふ 録田助丞 津田左馬丞討とる 富野左京進 討とる 山口又次郎 木全六郎三郎討とる 橋本十蔵 佐久間大学討とる 角田新五 松浦亀介討とる 大脇虎蔵 かうべ平四郎…… ※『信長公記』首巻十八「勘十郎殿林柴田御敵之事」より。

子供には佐久間重定（しげさだ。弥太郎、佐渡守）や女子たち（新庄直頼室・佐久間盛政室）がいます。

さて、永禄3年（1560年）5月の桶狭間合戦において、佐久間盛重は丸根砦（愛知県名古屋市緑区）の守備を担当しました。

……丸根山には 佐久間大学をかせられ…… ※『信長公記』首巻廿三「鳴海之城へ御取出之事」より。

鷲津砦（わしづとりで。同市同区）や善照寺砦（ぜんしょうじとりで。同市同区）と連携して今川軍の牽制を図りますが、松平元康（松下洸平）に攻められて砦は陥落。佐久間盛重は討死してしまったのです。

異説として『三河物語』では「打もらされて落て（討たれずに逃亡して）」行ったとありますが、その後の記録はありません。

最後の注進で、信長立つ！

生首の血をすする佐久間盛重。月岡芳年「魁題百撰相 佐久間大学（盛重）」

かくして歴史の表舞台から去ってしまった佐久間盛重。最後の注進を受けた信長が敦盛を舞い、決死の覚悟で出撃したエピソードは有名ですね。

……夜明かたに佐久間大学織田玄蕃かたより早盤津山丸根山へ人数取かけ候由追〻御注進在之此時信長敦盛の舞を遊し候人間五十年下天の内をくらふれは夢幻の如く也一度生を得て滅せぬ者の有へきかとて螺ふけ具足よこせよと被仰御物具めされたちなから御食を参り御甲をめし候て御出陣被成…… ※『信長公記』首巻廿四「今川義元討死之事」より。

【意訳】夜明けがた、佐久間盛重と織田秀俊（玄蕃。鷲津砦守備）から「今川の大軍が攻め寄せきた」との注進が続々と入った。信長は敦盛の舞を演じた後に「法螺貝を吹け、具足をよこせ」と命じられ、鎧を着ながら立ったまま食事を摂り、出陣なされた。

ギリギリまで今川の大軍を引きつけ、時期ここに満ちたと大勝負に出たのでしょう。果たして結果は広く知られる通りでした。

佐久間盛重の最期と信長の出撃……この名場面を、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」ではどのように描くのか、今から楽しみですね！

大河ドラマ「豊臣兄弟！」でのプロフィール

■佐久間盛重 ／ 金井 浩人

さくま もりしげ ／ かない ひろと 織田家の重臣

信長と、その弟・信勝の両方に仕えた経験を持つ。桶狭間の戦いでは要衝・丸根砦（まるねとりで）を任されるが……。 ※大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより

