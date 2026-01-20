オリックスの公式YouTubeチャンネルに登場

ドジャースの山本由伸投手の最新情報にファンが沸き立っている。オリックスは19日、球団公式YouTubeチャンネルの「Bs座談会」に山本が参戦すると発表。ワールドシリーズMVPに輝いた世界のエースが、移籍後も変わらぬ古巣愛を見せたことに「由伸いいやつすぎるだろ」「神降臨キタアアアアアア」とSNS上が騒然となっている。

メジャー移籍2年目となった2025年、山本は異次元の輝きを放った。レギュラーシーズンでは30試合に登板して12勝8敗、防御率2.49という圧倒的な数字をマーク。さらにポストシーズンではその勝負強さを遺憾なく発揮し、ワールドシリーズで3勝を挙げてMVPに選出されるという、歴史的な快挙を成し遂げた。世界の頂点に立った右腕が、オフの期間に日本のファンのために粋なサプライズを用意していた。

今回の「Bs座談会」は20日午後8時にプレミアム公開。山本のほか、球団OBのT-岡田氏をはじめ、阿部翔太投手、宗佑磨内野手、宮城大弥投手という豪華なメンバーが集結。かつての戦友たちとリラックスした表情で語らう山本の姿が見られそうだ。

SNSでは「これ絶対見逃せない！」「見るしかないやんこんなん！」「えぐいいい」と期待の声が爆発。中には「これまだ見てないけどお金払わせてもらっていいですか？？？？」と、あまりの豪華企画に困惑するファンまで現れた。山本はオフの期間もオリックス時代の同僚と再開するなど、変わらぬ古巣愛を見せている。（Full-Count編集部）