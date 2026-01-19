¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢12²¯±ß¹ëÅ¡ÇäµÑ¤Ç¡Ö3²¯±ß°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¡×¡¡ÊÆ¼±¼Ô¤¬¶ì¸À¡Ö·ûË¡¤ÎÀº¿À¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¹ëÅ¡¤ÎÇäµÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼«Âð¤ò645Ëü¥É¥ë¡ÊÌó10²¯1900Ëü±ß¡Ë¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬12·îËö¤ËÊÆ·ÐºÑ»æ¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤Ê¤É¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Âç¼ê´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸µCBO¡¢¼Â¶È²È¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ñ¥À¥ï¡¼»á¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÂ»¼º³Û¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¡È¹â¤¹¤®¤ë¡ÉÀÇÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï780Ëü¥É¥ë¡ÊÌó12²¯3200Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿²È¤ò¡¢º£²ó645Ëü¥É¥ë¡ÊÌó10²¯1900Ëü±ß¡Ë¤ÇÇäµÑ¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï135Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2²¯1300Ëü±ß¡Ë¤ÎÂ»¼º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥À¥ï¡¼»á¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÀÇ¶â¤ä¼ê¿ôÎÁ¤À¤±¤Ç¡¢·×67Ëü7000¥É¥ë¡ÊÌó1²¯7000Ëü±ß¡Ë¤ò²È¤ÎÇäµÑ¥³¥¹¥È¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈX¤Ç»öºÙ¤«¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¥Ñ¥ï¥À¡¼»á¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÌîµåÁª¼ê¤Î¶âÁ¬»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬²Ý¤¹¡ÖÀÇ¡×¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤¬¤¢¤ë¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÏÉÔÆ°»º¤ò¹â³Û¤ÇÇäµÑ¤¹¤ëºÝ¡¢ULAÀÇ¡ÊÉÔÆ°»º¾ùÅÏÀÇ¡Ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¡£¥Û¡¼¥à¥ì¥¹»Ù±ç¤ä¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Î½»Âð¶¡µë¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¸»¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÇäµÑ¤Ç¤Ï25Ëü8000¥É¥ë¡ÊÌó4100Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦Âç¶â¤¬Ä§¼ý¤µ¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÇäµÑ¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯1·î¤Ë»³²Ð»öÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¥ê¥»¡¼¥º¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¥À¡¼»á¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¥»¡¼¥º¤ÎºÆ·ú¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢½£¤Ï¡ÊºÆ·ú¡Ëµö²Ä¿½ÀÁ¤Î¼ê¿ôÎÁ¡¢½£¤ÎÇä¾åÀÇ¡¢½»¤á¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¾Æ¤±Íî¤Á¤¿ÅÚÃÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤¨²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤òÄ§¼ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¥À¡¼»á¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ïµð³Û·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÄË¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â»¼º¤·¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ULAÀÇ¤òÄ§¼ý¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡Ö·ûË¡¤ÎÀº¿À¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë