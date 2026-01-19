年俸32億円で再契約…レギュラーとして大きな期待も

ブレーブスは18日（日本時間19日）、キム・ハソン内野手が韓国滞在中に手を負傷し、右手中指の断裂した腱を修復する手術を受けたと発表した。MLB公式サイトによると「氷で滑った」とされており、WBC出場を期待していた韓国、そして正遊撃手の出遅れが確定となったブレーブスに衝撃が走った。

キム・ハソンはパドレス時代の2023年にゴールドグラブ賞（ユーティリティ部門）を受賞。2024年10月に右肩の手術を受け、昨季は大幅に開幕を出遅れた。昨年7月に復帰したものの、右ふくらはぎ痛を抱えて2度の負傷者リスト入り。レイズ、ブレーブスの2球団で計48試合出場して打率.234、5本塁打、17打点にとどまった。

このオフは年俸1600万ドル（約25億3000万円）の選手オプションを破棄してブレーブスからFAとなったが、12月中旬に1年2000万ドル（約31億6000万円）で再契約。正遊撃手として期待がかかっていたが、またも怪我で出遅れることになった。MLB公式サイトなどによると、氷で滑った際に負傷したという。

キム・ハソンは韓国ではスター選手。これまで2度のWBCと2019年のプレミア12などで韓国を背負ってきたが、全治4か月から5か月とみられ、3月の大会への参加は厳しい状況となった。

米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は「ブレーブスにとって残酷な事実が判明した」と、契約延長直後の悲劇を指摘。「残念なことに、彼のキャリアを語る上で『健康な時』という言葉が重要になってきている」と、怪我の多いキャリアを皮肉交じりに伝えた。（Full-Count編集部）