糸井氏「ありがとう、ダルビッシュ！ ありがとう、サンディエゴ！」

日本ハム、オリックス、阪神で活躍した糸井嘉男氏が15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新。ダルビッシュ有投手（パドレス）からの“贈り物”を身に着け、サンディエゴを楽しむ様子をアップした。

雲一つない晴天。そしてTシャツ越しでも分かる筋肉だ。糸井氏は数日前からサンディエゴを訪問し、パドレス本拠地のペトコパークなどを満喫。日本ハム時代のダルビッシュからは、糸井氏がフェルナンド・タティスJr.外野手のユニホームを着て写真撮影していたことに“注文”をつけられることもあった。

微笑ましいやり取りが話題になる中、糸井氏はこの日、英語でインスタグラムに映像を投稿した。「ダルビッシュからパドレスのTシャツと短パンをもらったよ！ テンション爆上がりで、そのまま走りに行っちゃった」とし、サンディエゴの美しい街並みを“超人”が爆走している。そして「ありがとう、ダルビッシュ！ ありがとう、サンディエゴ！」と加えた。

糸井氏は現役時代から高い身体能力を持ち味に“超人”と呼ばれた。プロ入り後に投手から野手に転向し、28歳で初の規定打席に到達。35歳で初の盗塁王に輝き、41歳まで現役を続けた。近年はNetflixのサバイバル番組に出演するなど、その体に鞭を打っている。（Full-Count編集部）