侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が都内でＷＢＣに出場する日本代表メンバー１１人を追加発表した。新たに先発の軸としてオリオールズＦＡの菅野智之投手（３６）を招集。所属先が決まっていない選手としては超異例の選出となった。また、残り１１人となった候補を侍ジャパン担当の長井毅記者が「占う」―。

＊ ＊ ＊

２３年の前回大会にも出場したソフトバンク・近藤や周東らが順当に選出された一方で、今度は残り１１人となったメンバー枠に誰が入るのかに焦点が集まる。井端監督は「ずっとスタッフと議論していますし、あとは捕手１枠、内野、外野ともう少しのところ。そのへんはきっちり、議論して、納得して決めたい」と見通しを語ったように、来週に予定されているスタッフ会議で最終決定となりそうだ。

投手の残り５枠は、内定している山本（ドジャース）、千賀（メッツ）が有力。第２先発では曽谷、宮城（オリックス）の左腕コンビ、北山（日本ハム）らが候補となりそうだ。千賀の出場の可否次第では高橋宏（中日）も浮上する。

残り１枠の捕手は前回“胴上げ捕手”だった中村（ヤクルト）と打撃が売りの岸田（巨人）の一騎打ちとなった。内野は三塁で岡本（ブルージェイズ）、一塁で村上（Ｗソックス）が内定しており、ここに遊撃と二塁を守れる小園（広島）が入る可能性は残る。

５枠の外野は吉田（Ｒソックス）、鈴木（カブス）らメジャー組の状況を踏まえて決めることになるだろう。井端監督は今月末にも追加メンバーを発表し、２月６日に主催のＷＢＣＩが最終の公式ロースターを発表する。米国代表がジャッジ（ヤンキース）、スキーンズ（パイレーツ）をはじめ、超強力な布陣を敷いてきたが、侍ジャパンも負けず劣らずの好メンバーが出そろうはずだ。（長井 毅）

◆残り１１枠候補

【投手】

★山本 由伸（ドジャース）

千賀 滉大（メッツ）

今永 昇太（カブス）

北山 亘基（日本ハム）

曽谷 龍平（オリックス）

宮城 大弥（オリックス）

藤平 尚真（楽天）

高橋 宏斗（中日）

【捕手】

中村 悠平（ヤクルト）

岸田 行倫（巨人）

【内野手】

★岡本 和真（ブルージェイズ）

★村上 宗隆（Ｗソックス）

小園 海斗（広島）

【外野手】

吉田 正尚（Ｒソックス）

鈴木 誠也（カブス）

★は内定