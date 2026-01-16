¥Û¥ó¥À¤Î¡ÖH¥Þ¡¼¥¯¡×¡ÈÁ´ÌÌºþ¿·¡É¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡ÖµÕ¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¡È¾¼ÏÂ¡É¤Ã¤Ý¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç²û¤«¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¡ª 27Ç¯°Ê¹ß¤Î¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿·¤¿¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¡×¤È¤Ï¡ª
¥Û¥ó¥À¤Î¡ÖH¥Þ¡¼¥¯¡×¤¬¡ÈÁ´ÌÌºþ¿·¡É¡ª
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï2026Ç¯1·î13Æü¡¢»ÍÎØ»ö¶È¤ÎÊÑ³×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¡ÖH¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎºÎÍÑ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1963Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥Û¥ó¥À¼Ö¤Î´é¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î³Ú´ï¤Ç¤¢¤ë»°Ì£Àþ¤ÎÆ¹¤¬»ý¤Ä¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤È°Â¿´´¶¡×¤ò¤½¤ÎÎØ³Ô¤Î¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö¥í¥´¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤ÆËÜÅÄ½¡°ìÏº»á¤Ï¡¢H¥Þ¡¼¥¯¤ÎÍ³Íè¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë·Ð±ÄÅ¯³Ø¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·Á¤Ï»°¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡»¤È¢¤¤È¸ý¤À¤è¡£´Ý¤Ï±ßËþ¡¢»°³Ñ¤Ï³×¿·¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤Ê¡£»Í³Ñ¤Ï·ø¼Â¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤À¤í¡£´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤¬¡¢±ßËþ¤À¤±¤Ç¤Ï²ñ¼Ò¤ÏÄÙ¤ì¤ë¡£³×¿·¤À¤±¤òÄÉ¤¦¤Î¤â´í¸±¤À¡£¤ä¤Ï¤ê´ðËÜ¤Ï·ø¼Â¡¢¤½¤Î¾å¤Ç»þÂå¤ÎÆ°¤¤ò¤è¤¯¤ß¤Æ¡¢±ßËþ¤µ¤ä³×¿·¤ò¾å¼ê¤ËÅ¬ÎÌº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¤³¤ÎÀº¿À¤òÁÃ¤Ë¡¢2001Ç¯¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸½¹Ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¼¡À¤ÂåEV¡ÖHonda 0 ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î³«È¯¤òµ¡¤Ë¡¢¥¼¥í¤«¤é²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡ÖÂèÆó¤ÎÁÏ¶È´ü¡×¤Ø¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¾¼ê¤ò¹¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢¿¿Ùõ¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿·¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ï¡¢2027Ç¯°Ê¹ß¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¼çÎÏ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â½ç¼¡Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÖÎ¾ËÜÂÎ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÈÎÇäÅ¹¤ä¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤Ê¤É¡¢»ÍÎØ»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÎÇ½²½¤äÅÅÆ°²½¤¬¿Ê¤à·ãÆ°¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÇÄê³µÇ°¤ËÇû¤é¤ì¤º´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Ä©Àï¤Î·è°Õ¤¬¤³¤Î¿·¤·¤¤H¥Þ¡¼¥¯¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¡×¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤Ç¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤Îº¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¼Â²È¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯¤ò»×¤¤½Ð¤¹°¦Ãå¤Î¤¢¤ë·Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÇ¯ÁØ¤ä¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÉ¤¤¡×¡Ö¿·¥í¥´¤Ï¹¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»Ù»ý¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¤Âå¤«¤é¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤Î½é´ü¥Þ¡¼¥¯¤¬ºÇ¿·¤ÎEV¤ËÉÕ¤¯°ãÏÂ´¶¤¬µÕ¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÅÄ½¡°ìÏº»á¤ÎÅ¯³Ø¤Ë²þ¤á¤Æ´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö¿·¥í¥´¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È»ÑÀª¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¿·¤·¤¤¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¡¢²¶¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×Ë¾¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÊ¿ÌÌÅª¤Ê·Á¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥»¥ó¥µ¡¼¤òËä¤á¹þ¤à¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½ÑÅª»ëÅÀ¤«¤é¤Î¿ä»¡¤ä¡¢¡ÖÎ©ÂÎÅª¤Ç¤Ê¤¤¤Ö¤óÁÝ½ü¤¬¤·¤ä¤¹¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÍÑÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¸«Ê¬¤±¤ä¤¹¤µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â´Þ¤á¡¢Áí¤¸¤Æ¡ÖÂèÆó¤ÎÁÏ¶È´ü¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£