·ÄÂç¡¦¾ï¾¾¹ÂÀÏº¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÀµ¼°È¯É½¡Ö°ìÊâ°ìÊâÇç¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÄ¹¤¯¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°ìÊâ°ìÊâÇç¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡·ÄÂç¤Î¾ï¾¾¹ÂÀÏº³°Ìî¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¾ï¾¾¤Ï¡ÖChicago Cubs¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¯¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°ìÊâ°ìÊâÇç¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦Åê±¦ÂÇ¤Ç185¥»¥ó¥Á¡¢89¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë¡£2025Ç¯¤Î½Õµ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢·ÄÂç¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£ÄÌ»»37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.263¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢19ÂÇÅÀ¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¤Ï¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤òÂÔ¤Ã¤¿¤¬¡¢°éÀ®¤Ç¤â»ØÌ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç°é¤Ã¤¿22ºÐ¤ÏÊÆ¶âÍ»¶È³¦Âç¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÆâÄê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìîµå·ÑÂ³¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë