¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿
¡¡¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó381²¯±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸åÊ§¤¤¤¬¤ä¤Ï¤êºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¢¥¹¥È¥í¥º»þÂå¤Î2023Ç¯¤ËÂÇÅÀ²¦¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¥«¥Ö¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é136»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.266¡¢22ËÜÎÝÂÇ73ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ¡¢OPS.841¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÊÆ°ÜÀÒÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMLB¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ë¤è¤ëFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÁ´ÂÎ1°Ì¡£Í½ÁÛ·ÀÌó¤Ï11Ç¯4²¯¥É¥ë¡ÊÌó626²¯±ß¡Ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤òÀ©¤·¡¢²ÝÂê¤À¤Ã¤¿³°Ìî¤ÎÊä¶¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Ç¯Ê¿¶Ñ6000Ëü¥É¥ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¤Î¶â³Û¤È¤Ê¤ê¡¢2027Ç¯¥ª¥Õ¤È2028Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤¬ÉÕÂÓ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó47²¯5700Ëü±ß¡Ë¤¬¸åÊ§¤¤¤Ç¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ë»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢3000Ëü¥É¥ë¤ò2¡Á4Ç¯ÌÜ¤Ë1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó15²¯8600Ëü±ß¡Ë¤º¤ÄÊ¬³ä¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¸åÊ§¤¤¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¡ÈÆÀ°Õ¤Î¼êË¡¡É¤À¡£ÂçÃ«¤Ï10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þ1014²¯±ß¡Ë¤Î97¡ó¤¬·ÀÌó½ªÎ»¸å¤Ë·«¤ê±ä¤Ù¤µ¤ì¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤ä¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤é¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë