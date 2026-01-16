ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¡Ö°¦¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡°¦¤é¤·¤¤¡È¿Í´ÖÀ¡É¤ËÊÆ´¶ÌÃ¡Ö¤À¤«¤é¡Ä¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ì¥¹¥È¥ó¥é¥ó¤Ï¡ÖMatsuhisa¡×
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBeats by Dre¡×¤Ï15Æü¡¢¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Ø¤ÎÆÍ·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ø³«¡£¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤À¤«¤é¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È²þ¤á¤ÆÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖBeats by Dre¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓË¬¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖMatsuhisa¡×¡£»î¹çÁ°¤Î¹¥¤¤Ê¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÎCM¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÖRice ball¡Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ìÈÖ¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¼ÁÌä¤¬¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²»³Ú¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¼ç¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤³¤Î»þ¤Ð¤«¤ê¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼Ê¬¤«¤é¤ó¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ë¥³¥ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥½¥ó¥°¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìîµå¾¯Ç¯¤òËº¤ì¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÈà¤ò°¦¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Âç¹¥¤¤À¡×¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Beats¡×¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼!?¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬Âç¹¥¤¤À¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë