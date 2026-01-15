³×¥¸¥ã¥ó»Ñ¤Î¡ÈÂçÊª¡É¤Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬ÄËÎõ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÈÖ¹æ¤Ë¡Ö¤½¤³¤Ï11¤Ç¤¹¤è¡×
»å°æ»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬ÄËÎõ¤Ê¥À¥á½Ð¤·
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¤Ç³èÌö¤·¤¿»å°æ²ÅÃË»á¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¾å¤«¤é³×¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»å°æ»á¤Ï¡¢µå¾ì´ÇÈÄ¤ÎÁ°¤Ç¥Ý¡¼¥º¡£³Ê¹¥ÎÉ¤¯¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤«¤é»×¤ï¤Ì¡È»ØÅ¦¡É¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡»å°æ»á¤¬Â¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤Ï¥Ú¥È¥³¥Ñ¡¼¥¯¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤â¤¢¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤À¡£³×¥¸¥ã¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»å°æ»á¤Ï¡¢µå¾ì¤Î³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇµÇ°»£±Æ¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤á¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»å°æ»á¤¬Áª¼ê¤ÎÉÁ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡£»å°æ»á¤¬³×¥¸¥ã¥ó¤Î²¼¤ËÃå¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö23¡×¡£¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.ÆâÌî¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤¿»å°æ»á¤Ë¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤Ç¡Ö¤½¤³¤Ï11¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î11ÈÖ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Á¥¯¥ê¤È¥À¥á½Ð¤·¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÆÃæ¤Ë»å°æ»á¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎSNS¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»å°æ¤µ¤ó¤È¡£°ÊÁ°¤è¤ê²¿¸Î¤«¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¡¢°úÂà¸å¤Î»å°æ»á¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¼õ¤±¤¿±¦Éª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ´µÙÍ½Äê¡£¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë