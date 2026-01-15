¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬Àä»¿¤·¤¿¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤ÎÂçÊª²Î¼ê¤Î¸ÀÍÕ¡ÖNHKµã¤¤¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¡£»ä¤Ïµã¤¤¤¿¤â¤ó¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬¡¢11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤ÎÂçÊª²Î¼ê¤Î¿¶¤ë¤Þ¤¤¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÌðÂô±ÊµÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ëÅÔÆâË¿½ê¤Ç¡Ö¿¿¼Â¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤È²ñ¾ì¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤¬°ÅÅ¾¡£¤¶¤ï¤Ä¤¯¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ËÌðÂô¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ha¡ÁHa¡×¡Ö¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Ð¥¹¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë¤Ê¤É¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î17Ê¬¸å¤Ë¤Ïµ¢Âð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌðÂô¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¾å¾Â¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬ÌðÂô¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ªÁá¤¯µ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Ê¹¥¤¤¤¤¤Í¡£¹µ¤¨¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤È¤«¤Ê¤·¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²Î¾§¸å¤Ë¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¢½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌðÂô¤¬´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÃ¯¤¬¸À¤¤¤Þ¤¹¡ªÀ¤³¦¤ÎÌðÂô¤¬¡£¤â¤¦¡¢NHKµã¤¤¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¡£¡È¤É¤¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡É¤È¡£Á´°÷µã¤¤¤¿¤È»×¤¦¤è¡£»ä¤Ïµã¤¤¤¿¤â¤ó¡×¤È¾å¾Â¤Ï¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¤ÊÊý¤¬¡¢¹ø¤ÎÄã¤¤¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¤¤È¸÷¤ë¤ï¤±¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£