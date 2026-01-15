NPB¼«Í³·ÀÌó¤«¤é1¤«·î¡Ä½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¤Î¿·Å·ÃÏ¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤â¡¢¸ÅÁã¤«¤éÌÜ»Ø¤¹ºÆµ¯
¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤Ï16ÅÐÈÄ¤Ç5¾¡5ÇÔ1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.78
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥â¥ó¥ºÅê¼ê¤¬¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢ÊÆ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹193¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å106¥¥í¤ÎÂç·¿º¸ÏÓ¥µ¥â¥ó¥º¤Ï2017Ç¯¤ÎÊÆ¥É¥é¥Õ¥È8½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ226°Ì¡Ë¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥ºÆþ¤ê¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÄÌ»»165»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢36¾¡39ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.42¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£2024Ç¯7·î¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢16»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ5¾¡5ÇÔ1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.78¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬10·î¤Ëµ¢¹ñ¡£¤½¤Î¸å¡¢12·î2Æü¤Ë¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×¾·ÂÔÁª¼ê¤Î¾ò¹à¤¬ÉÕÂÓ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºòµ¨¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¸ÅÁã¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë