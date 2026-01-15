°Å¹õ»þÂåºÆÍè¤Î´íµ¡¤â¡Ä¶Ã¤¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡Ö¤·¤Ó¤ì¤¿¡×¡¡¡È±Êµ×´ÆÆÄ¡É¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤¿ÀäÌ¯ºÓÇÛ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤Î²¬ÅÄ·½±¦¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥óÎò¤Ï¡¢Á°¿È¤ÎºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹»þÂå¤Ë»Ï¤Þ¤ê50Ç¯¤ËµÚ¤Ö¡£Ç¯µ¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿Ç®¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤Ë¡¢½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î´ßÅÄ¾ù´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿2025Ç¯¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¤É¤¦±Ç¤ê¡¢2026Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤É¤¦Å¸Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º2025¡ÁDETA! WAO! OKADA THE MOVIE¡Á¡×¤¬º£·î16Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Full-Count¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ê2025Ç¯¤Î¡Ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤â¡Ø´ÆÆÄ¡¢º£Ç¯¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¶¯¤¤¤ó¤«¼å¤¤¤ó¤«¡¢¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤ï¡Ù¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤¹¤è¡×¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï16»î¹ç3¾¡10ÇÔ3Ê¬¡Ê¾¡Î¨.231¡Ë¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È12µåÃÄÃæºÇ²¼°Ì¡£¡ÖÁ´Á³¥À¥á¤ä¤Ã¤¿¡£À¾ÀîÎ¶ÇÏ¡ÊÆâÌî¼ê¡Ë¤âÁ´Á³ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ê2021Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡ËÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¹ó¤«¤Ã¤¿¡×¡£À¾Àî¤ÏÂÇÎ¨.051¡Ê39ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡Ë¤È»¶¡¹¤Ç¡¢¼çË¤¤Î¿ùËÜÍµÂÀÏº³°Ìî¼ê¤âÂÇÎ¨.185¡¢0ËÜÎÝÂÇ1ÂÇÅÀ¡£ÆÜµÜÍµ¿¿Êá¼ê¤âÂÇÎ¨.121¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥Ð¥¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡£Á°Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë5°Ì¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤â¤³¤Î¤¢¤ê¤µ¤Þ¡£¤Þ¤¿°Å¹õ»þÂå¤ËÆþ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡×¤È´í×ü¤·¤¿¤Û¤É¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï²áµî¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬Âç³èÌö¤·¤¿1995Ç¯¤È1996Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å2021Ç¯¤Þ¤Ç25Ç¯´Ö¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖÆ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢¤È¤³¤í¤¬¤Ç¤¹¤è¡×¡£¸ø¼°Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï³«Ëë¤«¤é8»î¹ç¤Ç7¾¡1ÇÔ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ËÀ®¸ù¤·¡¢4·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢´¶¾ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£
´üÂÔ¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡Ö¡È¤Û¤È¤ó¤É2·³¤Ë¤ª¤ê¥Ð¥ì¥¹¡É¤ä¤Ã¤¿¡×
¡¡²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤¬ÁÈ¤ó¤À³«ËëÀï¤ÎÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤À¡£¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÁ´Á³ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿À¾ÀîÁª¼ê¤ä3Ï¢ÇÆ·Ð¸³¼Ô¤¿¤Á¤ò³°¤·¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Í½´¶¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢4ÈÖ¤Ë¿ùËÜ¡¢5ÈÖ¤ËÀ¾Àî¡¢8ÈÖ¤ËÆÜµÜ¤¬Ì¾Á°¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥é¥ª¥¦¡Ê¿ùËÜ¡Ë¡¢ÆÜµÜÁª¼ê¤éÍ¥¾¡·Ð¸³¼Ô¤Î³èÌö¤Ê¤¯¤·¤Æ¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Å·ºÍÅª¤Êµ»½Ñ¤ò»ý¤ÄÀ¾ÀîÁª¼ê¤âÀäÂÐ¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»È¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢É¨¤òÂÇ¤Ä»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Ç³«ËëÀï¡Ö7ÈÖ¡¦DH¡×¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥ª¥ê¥Ð¥ì¥¹³°Ìî¼ê¤Ï¡¢11»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.182¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¦ÂÇÅÀ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤ê¼«Í³·ÀÌó¤Ë¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ö¤Û¤È¤ó¤É2·³¤Ë¡È¤ª¤ê¥Ð¥ì¥¹¡É¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ÎÁÈ¤ßÊý¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿»þ¤ÎÃæÅèÁïÁ°´ÆÆÄ¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¤ë¤È²¬ÅÄ¤µ¤ó¸À¤¦¡£Á°»Ø´ø´±¤Ï2022Ç¯¤Ë¤Ï143»î¹ç¤Ç141ÄÌ¤ê¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ßÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¡ÊÃæÅèÁ°´ÆÆÄ¤ò¡Ë·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÈÃæÅè±Êµ×´ÆÆÄ¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¹¤¬¡¢½ë¤¤²Æ¤âÈèÏ«¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î1¤«·î´Ö¤Ï1·³¤Ç»È¤¦¡£¼¡¤Î1¤«·î´Ö¤Ï2·³¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¹Í¤¨1·³¤È2·³¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥È¤Î¥·¥Õ¥È¤ä¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯Æþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡ÈÃæÅèÅ¹Ä¹¡É¤È¤â¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
º£µ¨¤Î´ßÅÄ´ÆÆÄ¤â¡¢¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤À»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ140ÄÌ¤ê¤ÎÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢¤ä¤ê¤¯¤ê¤ËÉå¿´¤·¤Ê¤¬¤é¤â3°ÌA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤³¤¬¡ÈÃæÅè±Êµ×´ÆÆÄ¡É¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¤Î¤À¡£
¡¡2026Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È2°Ì¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¡¢²¼¤¬¤ëÍ×ÁÇ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï¸þ¤³¤¦¤¬°ìËç¾å¡×¤È¶ìÀï¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¡Ê¹ä»Ö¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤ÇÍâÇ¯¤Î³«ËëÅê¼ê¤È³«Ëë4ÈÖ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»È¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ìÃÊ³¬¾å¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È·Ù²ü¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤¬¤é¡Ö¸½Âå¤Î¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÌ¾¾¤ä¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Í¥¾¡¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹³Ê¤Îº¸ÏÓ¡¦µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤À¡£2025Ç¯¤Ï23»î¹ç¤òÅê¤²7¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.39¡£¡Ö»î¹ç¤Ï¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¾¡¤Á±¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤äÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢µÜ¾ëÅê¼ê¤Ë¤â¤Ã¤È¾¡¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡º£·î16Æü¤«¤é¸ø³«¤Î¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º2025¡ÁDETA! WAO! OKADA THE MOVIE¡Á¡×¤Ï¡¢»î¹ç±ÇÁü¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤äOB¤È¤ÎÂÐÃÌ¤â²Ã¤¨¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¡È¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥óÃç´Ö¡É¤Î¶â¿¹Ä¾ºÈ´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò¸å²¡¤·¤·¤½¤¦¤À¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë